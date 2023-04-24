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危害環境和健康 多州考慮禁含永久化學物的美妝及用品

記者胡玉立／即時報導
已有越來越多州立法機構正在考慮實施禁令，禁止化妝品和其他日常生活用品含有PFAS等有害化學物質。美聯社
已有越來越多州立法機構正在考慮實施禁令，禁止化妝品和其他日常生活用品含有PFAS等有害化學物質。美聯社

人類從1940年代開始，在消費品和工業製造中大量使用被稱為「永久性化學物」的全氟/多氟烷基化合物(per- and polyfluoroalkyl substances，簡稱PFAS)來防水或防污漬；80年來，這些物質幾乎無所不在。但與此同時，已有越來越多州立法機構正在考慮實施禁令，禁止化妝品和其他日常生活用品含有PFAS等有害化學物質。

佛蒙特州參議會已批准立法，禁止製造商和供應商銷售或分銷任何含有PFAS的化妝品或女性生理期用品。加州、科羅拉多州和馬里蘭州已通過類似的化妝品限制措施，訂2025年生效。華盛頓州和俄勒岡州考慮提案，伊利諾伊州、羅得島州和喬治亞州也提出了類似法案。

PFAS因可存在多年且不會分解而得其名。含有這類化學物質的產品，從食品包裝、化妝品到家具，從服飾、生理用品到滅火器和電子產品中都可見。

聯邦環保署(the Environmental Protection Agency)指出，研究顯示，曝露在PFAS中，與癌症風險增加、兒童發育遲緩、肝臟和甲狀腺等器官受損、膽固醇水平升高和免疫功能下降有關連，幼兒尤其如此。

佛蒙特州參議會健康福利委員會成員、共和黨州參議員威廉姆斯 (Terry Williams) 報告該法案時表示，禁含PFAS的產品包括彩妝用品、洗髮乳、體香劑、防曬霜、染髮劑等；「許多已知的有毒化學物質，被使用於個人護理產品中或在其污染物中被發現，其中包括 PFAS、鉛和甲醛等等。」

該法案現已提交由佛蒙特州眾議會審議。目前不確定此案會不會在本屆會期過關，但法案制定了逐步淘汰的各種時間表。PFAS禁令限制範圍，不僅限於化妝品，還將擴大到服裝，包括用於惡劣潮濕條件的戶外服裝、運動草皮、滑雪板蠟，以及傢俱織布、窗簾、毛巾、寢具用品等紡織品在內。

佛蒙特州推動重視環保候選人的「保育選民組織」（Vermont Conservation Voters）執行總監海若（Lauren Hierl）則表示，「我們必須停止進口PFAS等危險化學品，這樣才能杜絕它們在供應鏈上下游造成傷害。」

佛蒙特州 加州 癌症

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