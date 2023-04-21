睡覺嚴重盜汗 恐為健康警示

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夜間盜汗很常見的問題，研究顯示有41%成年人最近一個月內出現盜汗，而解決方法可能很簡單，例如降低臥室溫度或改用較涼爽的寢具。不過醫師提醒，如果盜汗頻率增加，或是每早晨醒來都全身溼透的話，可能是健康亮起紅燈，建議盡速就醫。

45至55歲的更年期婦女最常出現盜汗，因為女性荷爾蒙分泌減少，生理出現變化，盜汗可能持續數年之久，而且半數更年期女性伴隨潮熱(hot flashes)，雖然潮熱與盜汗難以區分，但是和出汗道理一樣，潮熱也是人體調節溫度的機制。

如果夜晚睡眠出現熱潮，嚴重影響睡眠品質，建議採用激素療法，可以減少75%盜汗頻率，但出現中風 等併發症的風險也會增加，建議由醫生診斷評估後再行治療。

另外，最容易引發盜汗症狀則屬抗憂鬱藥，例如「選擇性5-羥色胺再攝取抑製劑」(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor，SSRI)或「5-羥色胺和去甲腎上腺素再攝取抑製劑」( Serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors，SNRIs)，約10%至15%患者服用抗憂鬱藥，盜汗頻率增加，如果過於嚴重，建議換藥解決問題，其他如氣喘藥「沙丁胺醇」(Salbutamol)和降高血壓 藥「鈣離子通道阻斷劑」(calcium channel blocker，CCB)也會導致盜汗。

糖尿病患者尤其需要注意，若睡前服用胰島素或其他降高血糖 藥物後，盜汗容易造成血糖過低，建議測量血糖，若指數過低，建議盡快就診、調整藥物。

同時醫學證實盜汗也是罹患傳染病和癌症的前兆。

國內少見的肺結核和瘧疾，卻是其他國家常見的傳染病，症狀之一即盜汗；至於細菌感染、尤其血液感染會導致盜汗、伴隨發燒、背部疼痛或心雜音等症狀。

「人類免疫不全病毒」(human immunodeficiency virus，HIV)感染徵狀之一即夜間盜汗，而且無論急性HIV感染或後期的機會性感染(opportunistic infection)皆有發燒症狀。

此外，感染「埃利希氏體病」(Ehrlichiosis)或「萊姆病」(Lyme disease)也可能造成盜汗，建議醫師問診時，詢問病患是否接觸森林或被蟲子叮咬的經歷；至於新冠患者只有2%會出現盜汗。

常見於20至40歲的「霍奇金氏淋巴瘤」(Hodgkin lymphoma)主要症狀除了盜汗、發燒，還會伴隨疲憊感與體重下降，若有這些徵狀應當盡速就醫治療。