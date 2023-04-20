房市降溫 新手賣家售屋要避開的4個誤區

近期房市的震盪，對第一次出售房屋的屋主來說，更是一個挑戰。Getty Images

對房地產 市場來說，時機決定一切；近期房市的震盪，對第一次出售房屋的屋主來說，更是一個挑戰。

房地產網站Zillow針對2000名在過去兩年中首次售屋者的調查發現，84%希望在交易時機、定價或行銷上採取不同的做法；而90%認為，如果做出不同的決定，可以更高的價格出售房屋。

亞特蘭大財務策劃師詹金（Ted Jenkin）指出，房地產市場在過去幾年有了明顯的轉變，貸款利率 從3%攀升至7%以上。然而，專家們說這仍然是個賣方市場。

根據Zillow的數據，全美房屋掛牌出售價格最好的時間是4月的後半月。以下是賣家最常見的四個遺憾，值得想在春天售屋者注意。

1.缺乏成功的定價策略

詹金說，如果房子價格具競爭力，就能更快地賣出它。Zillow的數據顯示，價格具競爭力的房屋在31天內就能找到買家；其他平均在市場上逗留的時間為73天。

Zillow房市趨勢專家潘道頓（Amanda Pendleton）說，這說明了定價的重要。詹金說，想知道你的房子值多少錢，可以參考同一地區同類房子在過去六個月的成交價。

2.忽略房子給人的第一印象

為了增加房子的價值，值得進行投資，以改善第一印象。詹金建議，新種的花木及新刷的油漆有助於吸引潛在買家。潘道頓說，疫情 爆發後，虛擬房屋銷售盛行，如何在網上呈現房子的優點變得更加重要，有時僅憑一張照片就讓潛在買家把你的房子從他們的搜索中剔除。

潘道頓說，在Zillow上得到更多保存和瀏覽的房屋有虛擬的、3D的房屋參觀和互動的平面圖。她說，專業的攝影和無人機也有助於展示房屋。

3.錯誤的時機

Zillow發現，最近有四分之一的賣家認為選錯了時機。潘道頓說，把握房市時機不一定是個好主意，那些賣掉房子然後租屋的人，期望房價 會下降，但發現雖然房價有點低，但貸款利率卻暴漲，「時機太難把握了」。

在市場高點脫手的想法，也意味著將見到市場崩盤，這些並非專家所能預測。潘道頓說，經濟學家也無法預見這一點。

4.不重視維修

約有四分之一的首次賣屋者表示，如果更注意房屋維修，或許可以賣到更好的價格。潘道頓說，有些改善可能獲得較高回報；但Zillow發現，如廚房翻新或更換屋頂等大型修繕通常不會帶來顯著的回報。

屋主在賣房子前常會做的是室內粉刷、地毯清潔和景觀美化。潘道頓說，這是有原因的，這些項目能帶來最大的效益。