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照明影響心情...善用自然光外 不同房間變換不同燈光

編譯周靜芝／綜合報導
家中具備適當的照明很重要，越來越多的研究顯示，正確的光線對健康也十分重要。取自pexels
家中具備適當的照明很重要，越來越多的研究顯示，正確的光線對健康也十分重要。取自pexels

你可能有過這樣的體驗：若頭上有盞螢光燈，可能讓你處於高度緊繃狀態；若是坐在客廳柔和的琥珀色檯燈旁，人也會立刻放鬆下來。

多數人都知道，家中具備適當的照明很重要，最實際的例子便是避免做飯時把鹽當作糖，或是化妝時把眼線給描歪了。但越來越多的研究顯示，正確的光線對健康也十分重要。

芝加哥環境和設計心理學家奧古斯丁（Sally Augustin）說，照明對人的心理狀態以及思想行為方式有重大影響；人類是需要光線的動物，它使我們的心智和身體保持最佳狀態。

暴露在自然光和某些人造光源下，有助於身體保持晝夜節律（circadian rhythm），調節睡眠-覺醒模式、釋放激素、血壓和體溫波動等關鍵功能的體內生理時鐘。2021年的一項研究發現，測試者在家中獲得日光有助於在晚上更快地入睡，並在白天有更強的活力。「建築與環境」（Building and Environment）雜誌2022年的一項研究認為，家中每個房間（廚房、臥室、客廳和餐廳）都有自然光，可以改善情緒。

以下是在為家中設計照明時須考慮的幾個要點。

研究認為，家中每個房間（廚房、臥室、客廳和餐廳）都有自然光，可以改善情緒。取自p...
研究認為，家中每個房間（廚房、臥室、客廳和餐廳）都有自然光，可以改善情緒。取自pexels

利用（或假造）自然光

奧古斯丁說，自然光就像一帖靈藥，能改善情緒、精神表現和與人相處的能力；但是，需要小心刺眼的強光，這會讓眼睛難以適應，並可能導致緊張和疲勞。她建議，可以用較薄的窗簾，或者讓身體與窗戶保持垂直。

丹佛的心理學家佩迪托（Kati Peditto）說，如果家中沒有太多自然光，可以用全光譜燈泡（full-spectrum lightbulbs）達到白天的亮度。這種燈泡複製了自然光，包括可見和不可見的紅外線與紫外線，具有模仿日光的效果。全光譜光與體內皮質醇等壓力荷爾蒙的低水平有關，可以降低壓力並提高警覺性。

在人工照明上，專家還建議在不同時間使用不同「溫度」的光線。奧古斯丁建議白天可使用冷光（色調從藍色到白色），能使人精力充沛、增強注意力。另一方面，暖光（色調從黃色到橙色）則可促進放鬆和創造性思維，適合在下午或晚上使用。

晚上若在明亮的燈光下會抑制褪黑激素的釋放，使人難以入眠，而暴露在藍光和帶有藍色色調的白光也是如此；常見的禍首包括電腦、手機和電視等電子產品，以及LED和螢光燈泡。

不同房間使用不同類型光線

奧古斯丁說，可以在家裡用燈光打造不同的區域，利用神經科學原理來創造積極心理狀態的空間；例如在廚房裡用櫥櫃下明亮的燈光，來加強安全，同時避免眼睛疲勞，或在辦公室的檯燈中使用黃色燈泡，來刺激創造力。

加拿大環境心理學家薇琪（Jennifer Veitch）說，在浴室裡，燈光需要夠亮（至少60瓦，取決於浴室大小和燈具），以便可以看清自己，但色調要溫暖，這樣皮膚才不會呈現出奇怪的色調。

至於客廳，佩迪托建議採用溫暖的照明，有利於放鬆和人際互動；臥室也是如此，溫暖的照明比較不會影響入睡。

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