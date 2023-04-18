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移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

編譯周靜芝／綜合報導
巴林（Bahrain）、阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）和新加坡是外籍人士認為相對容易定居的前三名國家。Getty Images
巴林（Bahrain）、阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）和新加坡是外籍人士認為相對容易定居的前三名國家。Getty Images

到國外旅遊是一回事，前往國外定居則又是另外一回事。根據2022年InterNations對全球近1.2萬名移居海外的外籍人士的調查，位於中東的巴林（Bahrain）、阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）和新加坡是他們認為相對容易定居的前三名國家。

InterNations是個在全球420個城市擁有450萬會員的外籍人士社群組織，根據其所制定的「外籍人士基本指數」（Expat Essentials Index）對各國、地區進行排名，該指數考量了新來者的數位生活（例如上網獲得行政服務）、居住（特別是外籍人士的負擔能力和尋找住房的難易程度）、行政（如開設當地銀行帳戶或獲得簽證的難易程度）和語言（例如不需要學習新語言就能四處遊玩，或學習當地語言的難易程度）等評價。

巴林在52個地點中獲得第一的理由是，簽證取得容易、租屋方便、政府網路服務，以及不需說當地語言便可溝通。除了巴林，其他排名前十的國家分別為：阿聯酋、新加坡、愛沙尼亞、阿曼、印尼、沙烏地阿拉伯、卡達、肯亞、加拿大

整體來說，排名前三的國家都提供了方便的語言溝通，也較少行政官僚的問題，使來自國外的新移民更容易接受；而英語在這些地方使用普遍，可以讓外籍人士在搬遷時更容易處理涉及政府和行政方面的事務。

InterNations表示，許多搬到巴林、阿聯酋和新加坡的外籍人士來自印度，他們基於與工作相關的原因，例如找工作、外派或創業。這些外籍人士多數從事金融或銀行業，而這些國家並不是退休人士的熱門選擇。

北美唯一上榜的加拿大位居第十名，那裡的新住民說，與當地政府打交道、開立銀行帳戶和獲得網路服務都很容易；不過，要找到負擔得起的住房相對困難。

InterNations同時公布另一反向指標，由於語言障礙和具有挑戰性的數位服務，讓外籍人士最難以安頓下來的三個國家為德國、日本和中國。

新加坡 指數 簽證 加拿大 社群

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