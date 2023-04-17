這七樣東西 絕不要帶在錢包

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一般人皮夾子或錢包裝了不少重要東西，雖然駕照和信用卡 確屬必要，其他有你個資 的文件，如社安卡，一旦失竊，是很危險的事。專家提醒，這七樣東西絕不要帶在錢包：

一、社會安全卡。把自己的社安號碼熟記在腦袋就好，絕對不要放在錢包裡。很少機構會要看你的社安卡，如果要求或規定，先問問對方能否保證你的個資不會外洩。如果有你社安號的機構或企業電腦被駭，你留在該機構或公司的所有個資也可能被竊。

二、出生證。出生證永遠不要帶出門，實在需要提出生證明時，先問可否複製本代替；若一定要原本，則僅此一次讓對方當場檢驗，用完馬上收藏好。

三、護照。護照是出國旅行的必備文件，沒出國時絕對不要帶在身上，因為竊賊可利用你的護照取得你的社安卡複印本，利用你的名義四處行騙。即使出國帶著，事先把它掃描一份，在手機存檔，護照原本鎖在旅館保險箱裡。

四、信用卡和現金卡 。每次出門只帶一、兩張即可，千萬不要所有的信用卡和現金卡都帶在身上，當天不用的，都放在家裡。

五、收據。有些收據有你的個資，所以也別放在錢包或皮夾子裡。

六、備份鑰匙。備份鑰匙萬一失竊，竊賊可能大大方方進屋行竊。換門鎖費時又費錢。備份鑰匙交給信得過的親友即可。

七、健保卡。紅藍卡（Medicare）或其他健保卡放在家裡，看醫生、上醫院時才帶。

萬一錢包掉了，或被偷了，怎麼辦？儘快報失，跟銀行和信用卡公司聯絡，先取消現金卡和信用卡，暫時止付，防止可能的財務損失。然後向聯邦貿易委員會（ Federal Trade Commission）及警方報案。

也可向以下這三個信用管理機構 -- Equifax、 Experian 和 TransUnion -- 申報信用卡失竊，這三個機構都有安全警示功能，可以保護你的個資。

平常就可向Credit Karma等免費稽查信用紀錄的服務網站申請帳號，未經你授權的不正常信貸活動一旦出現，它們會立即通知你。

如果還沒向上述三個機構申請凍結信用，現在馬上就申請，免得你的身分被用來舉債。