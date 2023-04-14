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該花就得花…有這5個跡象 你家冰箱該換了

獨居逍遙自在 但會讓你一年多花7千元

編譯周靜芝 / 綜合報導
富比世最近的一項調查指出，全美單身人士平均每年要多付近7000元才能獨自居住在一臥的公寓。取自pexels
富比世最近的一項調查指出，全美單身人士平均每年要多付近7000元才能獨自居住在一臥的公寓。取自pexels

一個人住逍遙自在，可以看自己想看的電視節目，不用擔心有人霸佔浴室，冰箱裡的食物也不怕被吃了；但這是有代價的。

據房地產網站Zillow今年2月的一份報告，在美國生活費最高的城市，獨自居住一室公寓的租屋者每年恐面臨高達19,500元的「單身稅」（singles tax）。

富比世最近的一項調查指出，93%的單身者感受到「單身稅」的壓力，三分之一的受訪者承認為了經濟因素而延長與伴侶的關係。全美單身人士平均每年要多付近7000元才能獨自居住在一臥的公寓。

什麼是「單身稅」？

所謂的「單身稅」是相較於兩人同住一室者，一年多付的費用，但數字多少會因居住的地方不同有很大的差異。根據租屋網站StreetEasy的資料，紐約的單身者比與伴侶同住一室公寓的人每年要多付19,500元；在曼哈頓，這一差價更跳升至近24,000元。

如果想一個人住在大城市，但又想省錢，底特律和克利夫蘭可能是最好的選擇。根據Zillow的數據，全美50個最大的城市（依人口計算）中，這兩個城市的「單身稅」最低，分別為4,483元和4,387元。

和「單身稅」相反的是所謂的「夫妻折扣」(couples discount)。夫妻或伴侶可以分擔房租、雜貨等日常費用，也可享有一些稅收優惠。

Zillow發現，與獨居的租屋者相比，夫妻共同生活平均節省14,000美元。在最昂貴的地區，如紐約市舊金山，夫婦可以各節省高達39,000元或28,227元。

租屋市場對單身者越來越不利，過去幾年，全美各地租金始終居高不下，因為越來越多人買不起房子，便意味著租屋市場的需求不斷增加、供給卻不斷減少，自然將價格給抬高了。

雖然有些人認為未來租金看跌，因為新建公寓正處於40年來最高水平，隨著空屋進入市場，租金的增長將趨平穩。然而，Zillow的房產趨勢專家潘道頓（Amanda Pendleton）提醒租屋者仍須謹慎。她說，即使租金開始降溫，但仍高於一年前，考慮今年獨自居住的租屋者必須考量是否值得。

租金 富比世 紐約市 曼哈頓 舊金山

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