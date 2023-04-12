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大腦在童年生長快 醫生要孩子做四件事

編譯俞仲慈／即時報導
無論在任何地點、從事任何活動，尤其有輪子的活動，家長應該為子女準備安全帽，否則一旦受傷可能有腦震盪。圖：pixabay
無論在任何地點、從事任何活動，尤其有輪子的活動，家長應該為子女準備安全帽，否則一旦受傷可能有腦震盪。圖：pixabay

醫學證實大腦在兒童時期發育最快，因此保護兒童腦部至關重要，醫學專家對家長提出四項建議，確保兒童大腦發育正常，不會留下遺憾。

從事激烈遊戲或運動 為子女準備安全帽

許多家長帶著孩子從事戶外活動，容易忽視保護腦部。腦傷復健理療師、紐約大學朗格腦震盪中心(NYU Langone Concussion Center)主任埃恩(Brian Im)說：「剛開始接觸不太熟悉的活動，很容易出現摔倒或受傷。」建議無論在任何地點、從事任何活動，尤其有輪子的活動，家長應該為子女準備安全帽，否則一旦受傷可能有腦震盪。

同時佛羅里達州神經科醫生阿格瓦(Puja Aggarwal)不鼓勵18歲以下未成年人從事高強度運動，尤其美式足球、足球和曲棍球造成腦震盪的機率最高，而且反覆發生腦震盪容易留下永久性腦傷後遺症，例如說話困難、容易焦慮、發怒或有注意力不集中和記憶力退化等症狀，甚至持續數周到數個月。

讓子女遠離咖啡

「美國兒童暨青少年精神病學學會(American Academy of Child and Adolescent Psychiatry)建議12歲以下兒童，不應攝取任何咖啡因， 呼籲家長和學校不要讓任何年齡層的兒童和青少年飲用能量飲料。

克利夫蘭神經免疫學專家艾布蘭(Aaron Abrams)表示，「我看到很多兒童罹患各類型頭痛和偏頭痛，發現與他們攝取過量咖啡因有關。」而且咖啡因和尼古丁一樣，一旦養成習慣，會出現戒斷反應與反射性頭痛，除此之外，艾布蘭強調，咖啡因也會影響睡眠的時間和品質，「尤其對兒童更是，他們每晚至少需要睡九至十小時。」

讓子女遠離電子菸

儘管全美50州皆禁止向未成年人出售電子菸，仍無法阻擋電子菸在兒童和青少年之間盛行的事實，艾布蘭提出警告，「電子菸液體不僅含有多種有害物質，尼古丁含量也非常高，更容易上癮。」因此鼓勵家長應該盡早與子女討論電子菸及其可能的健康風險。

限制使用3C產品的時間

當前3C產品無所不在的時代，艾布蘭提出嚴正警告：「站在神經學角度，限制使用3C產品的時間，非常重要。」隨著觀看螢幕的時間拉長，有越來越多兒童無法維持注意力或者出現注意力障礙問題，絕非只是巧合。」

「美國兒科學會」(American Academy of Pediatrics)建議兒童每天使用3C產品時間，不要超過兩小時，並且晚上八時過後，也不要接觸3C螢幕，艾布蘭表示：「光線會刺激人體並擾亂晝夜，進而影響睡眠周期。」

咖啡 醫學 足球

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