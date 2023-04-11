聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

在路上和人起糾紛，無論是小擦撞還是嚴重的事故，關鍵是要知道兩件事：應該做什麼和絕對不應該做什麼。(Getty Images)

開車族除了擔心車子有毛病外，最怕的就是在路上和人起糾紛；無論是小擦撞還是嚴重的事故，關鍵是要知道兩件事：應該做什麼和絕對不應該做什麼。理財網站The Ascent列出以下這份清單，詳細說明萬一捲入車禍 事故，絕對不應該做的七件事：

1. 離開現場

在許多州，離開事故現場視同犯罪行為。如果沒有受傷，而且感覺還安全，可以下車走動一下、評估一下狀況。如果你覺得不安全，便打電話給警察 ，並留在車內等待，直到救援人員到來。無論是要評估現場狀況還是留在車內，在警察作出報告之前，都不要開車離去。

2. 不夠冷靜

即使對方駕駛人明顯有錯，也不要讓情緒失控到大吼大叫或起肢體衝突。沮喪是免不了的，但千萬不要因打人而被捕。

3. 承認錯誤

當警察或保險 理賠人員詢問事故情況時，雖然應誠實表述，但要避免承擔無謂過錯。切忌說「這是我的錯」或「這也許是我的錯」。應該在事故發生當天與保險公司聯繫，並在一兩天內獲得對方保險公司的回應。這些談話是會被記錄的，一旦他們要你承擔（全部或部分）責任，這些話就會被用來對付你，甚至可能被起訴。

此外，避免與其他駕駛人討論誰有過錯或事故如何發生的問題。律師建議，甚至不要道歉，因為道歉可以會被理解為認罪。

4. 忘記和對方交換信息

即使對方試圖以損害很小、不用擔心來搪塞你，也要知道他們的名字、汽車 保險公司以及保單號碼，並要求提供對方駕照 號碼、手機號碼、地址和車牌號碼。

如果有任何證人，也可以和他們交換信息，不僅保險公司會希望與他們談話，如果對方駕駛惡意耍賴，他們可有助於你索賠。

需要交換信息的理由很簡單：為了提出保險索賠，並在對方有過錯時尋求賠償。

5. 同意對方不打911

如果對方沒有保險或駕照過期，他們可能試圖說服你「不要報警」，千萬不能同意；如果有任何機會提出保險索賠，將需要警方的報告號碼。另外，如果對方有過錯，但後來拒絕承認，可以有警方報告來證明你的說法。如果自己或其他人在事故中受傷，要立即撥打911。

6. 沒有記錄事故情況

一旦確定車內每個人都沒事，就拿起手機來拍照，盡量多拍車輛損壞和任何受損的照片，拍得越多、越完整越好。以下是日後可能會派上用場的照片：

- 事故現場

- 對方的車輛

- 道路狀況

- 雙方車輛的位置

- 車胎打滑痕跡

- 事故發生時，車子的危險警示燈(hazard light)是否亮著？

同時，注意日期、時間和事故發生的地點。

7. 低估自己受傷程度

遇到車禍時，體內腎上腺素激增，雖然不會減少疼痛，但會分散你對疼痛感的注意力；你可能認為雖然受到嚴重撞擊，但自己還好，這時最好盡快找醫生檢查。如果自己或車上乘客已經受傷，立刻到緊急護理中心或醫院接受治療。

在事故發生後的幾天內，將會被要求與保險理賠人員談話，並處理車輛的任何損害。如果感到沮喪或不確定下一步該怎麼做，可以聯繫保險經紀人。沒有人喜歡付汽車保險費，但當有需要時，知道有保險還是一件好事。