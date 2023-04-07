糖尿病藥成減肥神藥 哪些人可以享受到它的好處？

健康專家警告說，類似「胰妥讚」(Ozempic)的藥物不應該被濫用為快速減肥工具。Getty Images

近日媒體不時可見關於「胰妥讚」(Ozempic)注射劑可神奇減肥的報導或廣告。這種注射劑的藥物名為「司美格魯肽」(semaglutide)，於2017年獲得聯邦批准，可用於治療有3500多萬美國人罹患的2型糖尿病 。另外，食品藥物管理局（FDA ）也批准了一種劑量稍大、名為Wegovy的「司美格魯肽」，這款糖尿病藥物的副作用是減肥；因馬斯克宣稱靠它在30天瘦了9公斤，而成為爆紅的「減肥神藥」。

越來越多沒有糖尿病或肥胖 症的人正以「司美格魯肽」來達到瘦身效果。研究顯示，服用的人平均減少15%的體重，有些人甚至減得更多。

但是健康專家警告說，「司美格魯肽」和類似藥物不應該被濫用為快速減肥工具。除了潛在的健康風險外，越來越多的使用者，導致真正需要的糖尿病患者無法得到治療，「胰妥讚」和Wegovy都列在FDA短缺藥物清單上。還有一種類似的2型糖尿病藥物Mounjaro (雙重腸泌素)，在臨床試驗中也被證實減肥功效卓著。

但服用這些藥物來減肥，除了令人不舒服的副作用外，它們共同的特點是很貴。「司美格魯肽」每月要花費1000元以上，但保險不一定會給付，即使是符合FDA標準的人也不例外。許多醫療保險的D計畫涵蓋「胰妥讚」對2型糖尿病患者的治療，但不涵蓋肥胖症藥物。

什麼是「司美格魯肽」？

俄亥俄州內分泌學家博奇(Brian Burtch)說，「司美格魯肽」自2005年以來便存在，但不斷變得更好、更強大；這類藥物透過幫助胰臟在血糖水準高時釋放適量的胰島素而發揮作用。密西根大學助理教授葛瑞烏茲德(Dina Hafez Griauzde)解釋說，它們還可減緩消化速度，讓人更快產生飽足感，並幫助大腦控制飢餓和進食的欲望。

博奇說，這類糖尿病藥物既可積極控制血糖，不必擔心低血糖，還可讓病人減輕體重。研究顯示，絕大多數2型糖尿病患者都有超重或肥胖症的問題。

哪些人可從「司美格魯肽」受益？

「司美格魯肽」可成為超重成年人的有力減肥工具。葛瑞烏茲德說，只要減少5%體重就能降低罹患心血管疾病和其他慢性健康問題的風險；而且體重減輕更多、健康改善更大，例如減少10%到15%的體重可改善肝功能、減少睡眠呼吸中止症。

根據FDA的規定，只有患2型糖尿病的成年人才有資格服用「胰妥讚」。Wegovy被批准用於BMI值為27-30或更高的人，至少患有一個與體重相關的健康問題，例如高血壓或膽固醇。

沒有糖尿病或肥胖症的人怎麼辦？

葛瑞烏茲德說，對於沒有2型糖尿病和超重問題的人來說，確實沒有使用「司美格魯肽」的必要。健康專家強調，每周一次的注射並不是為了讓某人快速減輕幾磅體重。博奇說，這種藥物是用來治療長期慢性病，一旦停止用藥，失去的體重將再度上身。

「司美格魯肽」還會導致一些不適、甚至嚴重的副作用，包括噁心、腹瀉、嘔吐、便秘、胃痛、頭痛、疲勞等症狀。博奇說，雖然用藥一段時間後，身體漸漸習慣了，這些副作用就會減輕，但不是每個人都如此幸運。