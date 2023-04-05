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用冷水或溫熱水洗衣服比較乾淨？兩派論戰

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
洗衣服時該冷水或溫水？這個話題最近掀起一波不小的論戰。取自pexels
洗衣服時該冷水或溫水？這個話題最近掀起一波不小的論戰。取自pexels

洗衣服時該冷水或溫水？這個話題最近掀起一波不小的論戰。汰漬(Tide)洗滌劑的廠商寶鹼(P&G)已將行銷資源投注到「冷水」這一邊。該公司認為，冷水可降低對昂貴、耗能的洗衣機的影響，還邀請了饒舌歌手Vanilla Ice、Ice-T、職業摔跤手奧斯丁(Steve Austin)和其他名人來推廣此一觀念。

一些洗衣專家說，這只是針對脫水(spin)而言。他們認為，冷水無法把衣服洗乾淨，而試圖彌補這個缺點所需要的能源，反而減弱了使用冷水對環境的益處。Discovery+頻道「洗衣達人」(The Laundry Guy)節目主持人理查森(Patric Richardson)是懷疑論者之一。他說，使用更少的洗滌劑、減少洗衣頻率以及改用更短時間的溫水洗衣服，是節約能源更好的方法。

理查森說，每天約有20人寫信給他詢問洗衣建議，其中至少有幾封是詢問水溫問題。許多人不相信他關於溫水洗衣的主張，甚至用挑釁的口吻說：「我就是愛用冷水來洗衣服」，理查森的態度是「隨便你」。

寶鹼的針對冷水設計的汰漬洗滌劑Tide Plus Coldwater Clean已有數十年，而且還會繼續生產下去；該公司最近的行銷強調，近年來已調整了汰漬的配方，所有產品用冷水洗滌的效果會更好。寶鹼表示，在相同條件下，熱水洗衣會比冷水更清潔，但汰漬洗滌劑的配方足以彌補冷水洗衣的不足。寶鹼纖維技術專家克奈(Todd Cline)表示，他們的產品洗滌能力夠強，消費者不需要用溫水或熱水來洗衣；不過他也承認，有時消費者的習慣很難改變。

高樂氏(Clorox)的清潔專家葛琳迪(Mary Gagliardi)有「洗衣博士」之稱，她表示，清洗衣服的三個動能來自化學洗劑、洗衣機和水溫，如果降低了水溫，不是需要更多洗滌劑、便是洗衣機攪拌時間要更長。葛琳迪說，較高的水溫清潔效果更好，尤其是在寒冷的氣候下。她說，廠商用華氏85度的水來測試衣物洗滌，並根據國際標準組織ASTM設定的標準將此定義為冷水；而溫水指的是100度左右，熱水是122度。

葛琳迪說，以三月底明尼蘇達的天氣為例，冷水的溫度是華氏45度，如果有人用冷水洗衣會凍得受不了；且溫度在49度以下，衣服是不可能洗乾淨的。洗衣機一般設定的溫水約在華氏60度，這是寶鹼用來測試洗滌劑的溫度；有些洗衣機設計有tap cold的選項，意即不會將水溫加熱。

密西根大學環境永續中心主任基奧連恩(Greg Keoleian)表示，洗衣服耗費能源且會製造各種廢棄物質，例如洗滌劑的塑膠瓶、大量含有化學洗劑的廢水；但加熱的水是最大的罪魁禍首，有時甚至比烘乾機還耗費能源。

基奧連恩說，將水加熱約占一般家庭能源用量的13.3%，其中四分之一(即約3%)，是用於洗衣，這與烘乾衣服所消耗的能源大致相當。他和妻子多用冷水洗衣服，使用的也非適合冷水的便宜洗滌劑，但他說，「衣服洗得很乾淨」。

奧斯丁

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