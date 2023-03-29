不用搬家 用這幾招一樣可以讓家裡煥然一新

質感或顏色上的小變化可以使家有新的感覺，例如黏貼式瓷磚或壁紙，可以低價、立即打造出廚房後擋板。美聯社

或許你曾動念在今年能有個新家，但卻被高房價給嚇住了；或許只是因為春天來到，讓你環顧室內，想要有些新鮮感。

室內設計師和裝潢雜誌的編輯都說，想讓舊屋感覺像個新家，有很多方法可以做，而且不需要花大錢；這些方法包括更換一些家具或裝飾品、把物件重新擺放，或是改變房間的用途。

不同觀點

新的觀點和新的東西一樣可以讓人耳目一新，家庭生活網站The Spruce的編輯烏茲(Caroline Utz)說，特別是對租屋者來說，用點簡單的技巧，除了時間之外不需要花費什麼。

烏茲說，她喜歡把藝術品靠掛在梳粧檯、書桌、壁爐或書架的上方。想做些改變時，她會把藝術品移到不同房間，直到找到一個新鮮的組合，「最重要的是，不需要釘子、刷牆工具或懸掛設備。」

想讓舊屋感覺像個新家，有很多方法可以做，而且不需要花大錢。美聯社

「真正簡單」(Real Simple)網站家居總監菲娜摩爾(Erica Finamore)也喜歡重新考慮家中藝術品放置的位置。她說，當你把藝術品放在一個意想不到的地方時，真的會帶來不同的效果。她舉例說，她曾拿件8x8英寸的小藝術品，將它裱起來、掛在廚房的咖啡 機上方，「它讓我的小廚房感覺更優雅」。

合適的大型藝術品可以像窗戶一樣吸引人的目光，但大型藝術品勢必價格不菲。「美好家園」(Better Homes & Gardens)編輯帕諾(Amy Panos)說，有個實惠的作法，打開拍過的相片庫，找出一張戶外照片，如鮮花、天空或風景，以大尺寸將它列印出來。她說，她最近在海灘度假時拍了一張照片，在Parabo Press網站列印出24 x 36英寸海報，只花了30元就搞定。

帕諾說，可以買大的相框，或在頂部和底部用兩根木棍固定後，便可懸掛。另一個選擇是，在Snapbox、Vistaprint和Canvaspop等網站或附近的藥妝店，將照片製作成無框畫布。

想做些改變時，把藝術品移到不同房間，可找到新鮮的組合。美聯社

堆疊和分類

HGTV雜誌編輯多黛爾菲德(Jessica Dodell-Feder)堅持春季清潔的三個步驟：分類、捐贈、整理。她說，如果想在家裡感到平靜，清理抽屜垃圾或衣櫥是必須的。如果物品擺放毫無章法，很快就會感到不知所措。

多黛爾菲德說，在開始分類前，可把衣櫥或抽屜裡的每件東西都拿出來；一開始或許看起來很亂，但一次看遍所有東西有助於分類，會意識到可以丟棄的東西比想像的要多許多。多黛爾菲德說，分類完成後，便可繼續下一步。她有個「寄件箱」(outbox)，方便捐贈或退貨的箱子，「放置那些需要離開你家的物品」。

從地板到天花板的窗簾，除了有效區隔空間，還可創造出新的質感。美聯社

善用窗簾

紐約布魯克林 建築與室內設計公司The Turett Collaborative設計總監潔西卡蕭(Jessica Shaw)喜歡用窗簾為儲藏區隔間，設起一堵「軟牆」(soft walls)。

她說，她經常用一道窗簾來遮蓋儲物空間，使它更吸引人。可懸掛捲簾軌道或張力鋼絲(宜家有實惠的選擇)。這種從地板到天花板的窗簾，除了有效區隔空間，還可創造出新的質感。

小小細節

烏茲說，質感或顏色上的小變化可以使家有新的感覺，例如黏貼式瓷磚或壁紙，可以低價、立即打造出廚房後擋板，或是為浴室地板添加有趣的圖案。

烏茲也建議可更換櫥櫃部分零件，她說，Anthropologie網站是她買到獨特的門把和抽屜拉把的秘密，但任何五金店、舊貨店也可以淘到寶。

菲娜摩爾說，更新臥室寢具也可以帶來變化，例如將羽絨被或毯子，換上活潑的顏色或天鵝絨等時髦面料，可以讓空間的感覺發生巨大變化。可調整光源開關或智慧燈泡，也是另一個影響大、工作量小的方法，可以瞬間讓房間變身豪華旅館 。

有過時的拉門嗎？用圖案較時尚的紙張覆蓋它們是一種簡便的更新方法。菲娜摩爾說，若像她一樣有笨重的木頭門時，可以把它們拆掉，用一根拉力桿和窗簾來代。

春天是讓室內空間變輕盈的好時機，除了床上用品，還有許多物品可以輕易替換。美聯社

更換物件

春天是讓室內空間變輕盈的好時機，除了床上用品，還有許多物品可以輕易替換。例如試試不那麼笨重的平織地毯，用乳白不透明織物製成的窗簾，或是藤製編織品，都可讓房間亮起來。

帕諾說，沙發可能是房間裡最大的家具，它可以在春天時變輕盈，放上一塊大面積的布製品，會也幫助。床上換個柔軟的床罩、一塊亮眼的桌布都可以改變氣氛。帕諾建議，尋找有明顯織紋的物件，在包裹沙發座墊時，比絲質、精細的布料更不容易變形。

還有個選擇：重新考慮空間的用途，也許把家庭辦公室搬到另一個房間，或者把辦公桌放在不同的位置，新的視角和用途，會讓空間增添新意。

無論如何調整家的外觀，專家們認為最後不能忘記的一件事是：清潔一切。將家具好好吸塵或拋光，擦洗窗戶、門框、鏡子以及所有角落和縫隙；以新鮮的、刷新的能量，開始新的一年。