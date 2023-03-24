過來人：想要快樂退休 現在就開始「投資」人際關係

工作時若能在人際關係多加耕耘、結交志同道合的朋友，可讓退休生活更充實。Getty Images

哈佛大學研究人員於1938年展開一項研究並一直持續至今，探究人感到快樂的原因。研究員從全球收集724人的健康紀錄，每隔兩年詳細詢問與他們生活相關的問題。

隨著研究參與者進入中年與老年生活，這項研究經常問到退休 生活，根據參與者的回答，退休後面臨的頭號挑戰是，無法替換長期以來在工作時支撐他們的社會連結(social connections)。

退休後懷念的不是工作，而是人群

談到退休，我們經常會著重於財務、健康與看護問題。但那些有著最棒退休生活的人則找到方法培養與社會的連結，幾乎無人談到探尋新意義與目標的重要性。

一名研究參與者被問到，在他從醫近50年的歲月裡，令他懷念的事物有哪些?他回答：「絕對不是工作本身。我懷念的是人群與友誼。」

另一名參與人迪馬柯(Leo DeMarco)也有類似的感想，原本是高中老師的他退休後發現很難與同事保持聯繫，「我透過談論工作得到精神寄託，幫助某人獲得技能的感覺很棒，教導年輕人是我整個探索旅程的開始。」

培養嗜好可能還不夠

對於大多數人來說，工作是我們感覺最被需要的地方。

基恩(Henry Keane)因為工廠發生變故突然被迫退休，他的生活突然多了大把的時間與精力。

於是他開始當志工，將時間花費在他的嗜好上，包括整修家具、越野滑雪 等，但仍感覺缺少了什麼，65歲時他向研究員表示：「我需要工作!沒有什麼太重要的事，但我瞭解到我喜歡與人群在一起。」

想要快樂的退休生活，現在就投資 人際關係

基恩的體悟關係到工作本身，我們經常被金錢等壓力淹沒，而沒有注意到工作關係有多重要，一直到退休後才發現。

為了建立更多有意義的連結，不妨問問自己：最喜歡和誰一起合作?想要更深入認識誰?和同事發生衝突該如何緩解?誰在某些方面與我不同?可以向他們學習什麼?

埃倫·弗倫德(Ellen Freund)以前是大學管理人員，2006年他回應這項研究時說：「但願我能更注重人，而不是問題，我愛我的工作，但我想我是一個麻煩且沒耐心的老闆。現在既然提到這一點，但願我能稍微更了解大家。」

每個工作日都是個人經驗重要的一部分，若能在人際關係方面著手讓工作更充實，就能收獲更多，因為工作也是生活的一部分。