想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

如果想要天天呼吸清新空氣，就須慎選居住的城市。Getty Images

衛報（The Guardian）與華盛頓大學（University of Washington）等多個機構的研究人員三月聯合發布分析報告，並針對美國本土空氣污染最嚴重的社區做出排行榜。結果令人驚訝，原來，美國空氣污染最嚴重的地方不是交通堵塞的大城市或著名重工業區，而是加州 小鎮貝克斯菲爾德(Bakersfield)。

華盛頓大學環境工程教授馬歇爾（Julian Marshall）指出，分析顯示，種族比收入水平更能預測出空氣污染暴露的程度，空氣質量最差的社區主要是非裔和西班牙裔人口居住地；「我們看到了種族隔離，」馬歇爾說：「人的隔離和污染的隔離。」

前述分析數據依據的是2011年至2015年之間的紀錄，儘管數據距今八年，但研究人員表示，污染模式通常在幾年內保持穩定。

如果想要天天呼吸清新空氣，美國最不適合居住的地方前十大排名如下：

1. 加州貝克斯菲爾德地區

貝克斯菲爾德地區位於加州的中央谷地（Central Valley），洛杉磯 以北約100哩處。它空氣最糟的主因是它所在的克恩郡（Kern County）是加州產油最多的地方。該地區以生產天然氣、採礦和石油精煉而聞名；過去25年來一大部分時間都未能達到「清潔空氣法」（Clean Air Act）的目標。

2. 南洛杉磯

南洛杉磯地區有許多內陸社區，周圍環繞高速公路交流道、鐵路站場和倉庫。該地區內的康普頓（Compton）、梅伍德（Maywood）和派拉蒙（Paramount）等小城市居民，呼吸到的空氣往往都遭到污染。根據分析，與居住在加州最富裕的社區貝萊爾(Bel Air)社區的居民相比，南洛杉磯居民吸入的污染空氣多了50%。

3. 伊利諾州芝加哥 南部和西部

芝加哥南部和西部地區的社區包括Back of the Yards和 Riverdale，這兩個地區都曾被用來儲存有毒物質。

4. 印第安納州西北部

5. 印第安納波利斯市中心

6. 德州休士頓

7. 密蘇里州聖路易斯

8. 賓州中部

9. 喬治亞州亞特蘭大市中心

10. 阿拉巴馬州伯明翰市中心

研究人員指出，汽車、工廠、野火和塵土飛揚的農業活動排放出的PM2.5空氣污染微粒，若深入肺部和血液，會增加罹患呼吸系統疾病、心臟病、中風等風險。