最燒錢家電TOP 6…冷氣機並非最耗電 微波爐也上榜

冷氣機其實並非最耗電的電器。(取自Pexels)

通常一到夏天電費就會飆漲，因此冷氣機被公認為很耗電；據香港 01報導，其實還有這些高功率的家電，也在不知不覺中讓你付出大把鈔票，而冷氣機也並非最燒錢的機器。

耗電TOP 6 微波爐

微波爐每次使用的時間不會太長，其實它在使用的瞬間耗電量頗高。省錢達人則建議，食物可切成小塊增加受熱面積、使受熱均勻；加熱液體時使用有蓋器皿，縮短加熱時間。這些方法，都可以節省電費。

現代生活離不開的微波爐，工作時也頗耗電。(取自Pexels)

耗電TOP 5 電熱水壺

電熱水壺要24小供電才能保溫，挑選真空密封的款式可減少能源的浪費，節省用電。另外，也可在長時間外出前開Timer，設定回家前1小時再開機。亦可配合傳統保溫瓶並用，都能更加省電。

電熱水壺需要24供電才能保溫。(取自Pexels)

耗電TOP 4 洗衣機

一般家庭都會使用的洗衣機，功率其實相當大。前開門式、日系波輪式洗衣機功率一般為200至500瓦；而滾筒式洗衣機攻高達300至1100瓦。如果想節省洗衣機的電費，可根據洗衣量調整洗衣模式，比如衣服不是太臟就少洗幾次，或者洗滌的衣服少，則可改為減少用水量等等。

調整洗衣模式，可節約用電。(取自Pexels)

耗電TOP 3 冷氣機

冷氣機在全力運行時，功率一般在1000至2000瓦左右，每小時約消耗1度電。雖然坊間一般認為，變頻式冷氣有助節電，但最重要是不要短時間內頻繁開關，而是應該定時清洗，讓冷氣機運行順暢、提高效率。

耗電TOP 2 電暖器

大部分的電暖器功率低則千瓦，高的更可突破2000瓦。就算一天只使用12小時，耗電量也高達18度，如果家中長期有人，電費分分鐘翻倍！

電暖器耗電量驚人。(歐新社)

耗電TOP 1 電磁爐