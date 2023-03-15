番茄、洋蔥等該不該放冰箱保鮮 專家：別用錯方法

番茄、洋蔥等放冰箱保鮮，反而更容易腐爛。Getty Images

酪梨、番茄等如何保鮮？不少人方法錯誤，物價高漲買來的食物，未能充分利用，甚為可惜。

市面上買不到剛好熟的酪梨，買到的通常不能馬上吃。放在櫃檯上，等幾天輕捏一下，皮軟了，就表示熟了。幾天內還不吃，先放進冰箱。皮硬的放兩週就熟；已熟的還可保存一週，要吃前一兩天拿出來。

番茄不宜置入冰箱，為什麼？因為番茄含一種酶（酵素），低溫 反而會啟動，讓番茄變得粉粉的、爛爛的。放在室溫環境，它會自然熟；若買來就很熟了，最好兩三天內就吃掉。

蘋果含乙烯（ethylene ），這是催熟激素，不能別種水果放一起，否則會加速同籃水果成熟。放冰箱外1─3天沒問題；要放冰箱，最好放到隔離盒內，才不會變得粉粉的。

馬鈴薯不能存放在50℉（10℃）以下的地方，冷藏在冰箱，會把裡面的澱粉轉化成糖分，改變味道和顏色，最好放在涼爽黑暗的房間或櫥櫃裡。若整袋儲存，戳幾個洞，讓它「呼吸」。若保存得當，好幾個月都沒問題。若開始發芽，把發芽部分切掉，照樣可煮熟來吃。

洋蔥特別怕濕氣和光線，所以放冰箱不是理想的辦法。各類洋蔥在乾燥涼爽處如櫃子或容器裡，放一整個月都能保鮮。

核果（杏仁、核桃 等）富含植物油，存放不妥，容易腐臭走味。多數核果類室溫保存兩個禮拜沒問題，最好放冰箱或凍箱，可保鮮好幾個月。包裝袋開過後，冷藏或冷凍前，要封緊，或放到密閉的容器或夾鍊（保鮮）袋裡。

全麥麵粉和白麵粉的差別弄清楚後，就知道存放的方法。麥子含麥麩、胚乳和胚芽三部分，全麥麵粉就是這三大成分都保留的麥子磨成，而白麵粉剩下胚乳成分。麥麩和麥芽都富含油脂，容易腐臭，全麥麵粉最好封緊、冷凍，這樣可以保鮮好幾個月。

咖啡 豆最好用不透明的容器密封存放在室溫環境，這是全國咖啡協會的建議。透明容器會讓光線透進，破壞咖啡的味道。不建議冷凍或冷藏的原因有二：會吸到濕氣，也會吸到四周食物的味道。