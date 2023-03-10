春天正是維護草坪好時機 避開這5項常見的錯誤

隨著春天的到來，庭院的草坪也到了需要維護的時候了，不論是修剪、曝氣、施肥，都可讓草坪長得更好。Getty Images

隨著春天的到來，家裡庭院的草坪也到了需要維護的時候了，不論是修剪(Mowing)、曝氣(aerating)、施肥(feeding)，都可讓草坪長得更好；但是有些常見的錯誤，反而會對草坪造成更大的傷害。

例如施肥和澆水這兩件事，越多不一定越好，還有其他容易被忽視的事，例如土壤健康。Homes & Gardens網站訪問了草坪維護專家，他們提供了一般家庭對草坪維護最常犯的錯誤。如果想擁有一片綠油油的草坪（誰不想呢），請確保不會犯以下這些錯誤。

1. 給草坪澆過多水

知道什麼時候該澆水是保持草坪健康的關鍵因素，正如房產專家薩柏(Jon Sanborn)所說的，過度澆水是最常見的錯誤。

太多的水會導致草地積水，使根部腐爛和滋生真菌。薩柏表示，為了避免這個錯誤，只須在必要時才給草坪澆水，一般來說，在炎熱和乾燥的天氣下，每周不要超過一次。

奧克拉荷馬市Willis Lawn公司創辦人威利斯(Brendon Willis)分享一個秘訣。他說，在開始灑水前，拿一把螺絲起子去撬草坪，試著把它壓進去，如果螺絲起子能夠插入地面3-4英寸，再等一兩天就可以澆水了。

2. 施用過多肥料

給草坪施肥可以給它們補充營養，讓草長得更茁壯，但就像給草坪澆水一樣，重要的是不要施用太多，或是太頻繁。過度施肥會招致反效果，GreenPal創辦人嘉伯里羅(Gene Caballero)說，過多的肥料會讓草坪的根系無法跟上生長速度，這代表草將難以吸收所需的水分和養分，並容易受到病蟲害的影響。

此外，過量的營養物質會流失，對環境造成危害。嘉伯里羅補充說，為了防止這種情況，最好遵循建議的施肥頻率，使用緩釋(slow-release)有機肥，並避免在下雨或澆水前施肥。

3. 忽視土壤健康

健康的草坪需要健康的土壤，嘉伯里羅說，忽視土壤健康會導致土壤壓實、缺乏養分和讓草生長不良。為了避免這種情況，需要定期給草坪曝氣，以緩解土壤壓實，檢查土壤的養分水準，並添加堆肥等有機物以改善土壤結構和營養成分。

薩柏說，草坪應該每隔幾年曝氣一次，讓空氣和水能更深入地滲透到土壤中，促進根系生長。若未適當曝氣，草的根系會變淺薄，容易受到乾旱的影響。他推薦亞馬遜 網站的一款Gardzen曝氣機，操作容易。

4. 在草地潮濕時修剪

Lawn Love的CEO 山口（Jeremy Yamaguchi）說，在修剪草坪時人們常犯的一個錯誤是，在草還沒乾的時候便修剪它。

山口說，修剪濕草坪會傷害割草機和院子，因為濕草的碎屑很容易堵塞割草機，如果不處理會造成損害；而這些草屑大量地從割草機中排出，也會使種植的草窒息，導致草坪成片死亡或乾枯。

所謂的潮濕的草地，不僅是指降雨後，也包括清晨的露水，這正是許多人容易犯的錯誤。多數人喜歡在清晨修剪草坪以避開炎熱的太陽，但是由於清晨的草坪還蒙上一層露水。山口建議說，如果可能的話，可以選擇在晚上修剪。

5. 草修剪得太短

不管使用哪一款割草機，重要的是不要把草割得太短。Lawn Liberty的CEO舒瓦茲(Anton Schwarz)說，這是他最常看到的草坪維護錯誤之一。他表示，當把任何類型的草修剪得太短時，會給植物生長帶來壓力，並導致病蟲害；同樣地，也會對草的根部造成壓力、阻礙了生長，導致草坪光禿禿。

薩柏也表示，過度修剪確實會導致草皮剝落和變薄；草坪應該定期修剪，但重要的是不要剪得太短，理想高度是2-3英寸之間。一個簡單的原則是，每次修剪的長度不要超過三分之一。

此外，要確認割草機刀片是鋒利的，Greenbeard Lawn Care的博根(Nikita Burgan)補充說，鈍的刀片會撕裂草葉，造成修剪得不均勻。