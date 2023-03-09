90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

艾迪森(右)卻認為老年人很無聊，他的朋友年紀都在40上下。取自Eddison Wordplay網站

每個人都說他看起來比實際年齡少20歲，90歲的他透露了保持心智與身體健康的秘密。羅伯艾迪森(Robert Eddison)是住在倫敦的一名作家，他在抖音 (TikTok)上分享日常生活中保持年輕的簡單、例行方法，這也讓他在網路暴紅、圈粉無數。

為保持身體健康，艾迪森從30歲起每天早晨便展開溫和的伸展動作。當時他正為背痛所苦，他表示這些伸展動作讓他的背疾不藥而癒。艾迪森說，他的脊椎嚴重右傾，他決定矯正它，一位整骨醫生推薦艾迪森這套起床前做2-4分鐘的伸展動作，沒想到效果卓著。

艾迪森在抖音(TikTok)上分享日常生活中保持年輕的簡單、例行方法。擷自Robert Eddison影片

艾迪森結合伸展動作，每日輪流加入30分鐘的瑜珈或游泳 。他說，一旦拄了根拐杖，便會依賴它，使自己喪失走路的能力。艾迪森每天都會鍛練自己的平衡功能，例如單腳站立幾分鐘、甚至更久，他把自己能不用拐杖，歸功於這些動作。

一項研究顯示，如果中年人無法單腳站立10秒 (該研究將它稱為「火鶴(flamingo)測驗」)，在七年內猝死的風險恐會比其他人高。

艾迪森也自己剪輯在早晨做這些運動的影片與網友分享，讓一堆人驚訝到下巴快掉下來。在一段抖音影片中，他還向網友下戰帖：「我90歲了，敢打賭我的背比你還柔軟！」影片中的艾迪森隨即平躺在地上，雙腳高舉後翻，腳尖越過肩膀碰觸到地面。

這支影片被網友瘋傳，至今有1千3百萬次瀏覽及上百萬網友「不敢置信」的留言，其中有許多人堅持艾迪森看起來只有60多歲，並乞求他公布保養皮膚的方法。

艾迪森的護膚方式很簡單，他說白天會擦日霜來抵抗紫外線，晚上塗上晚霜，並在眼睛四周擦點抗皺眼霜；另外，他也經常按摩臉部來淡化皺紋。艾迪森說，他每次外出，人們總猜他大約6、70歲，當知道他已高齡90，甚至認為他在騙人。

身為資深老人，艾迪森卻認為老年人很無聊，他說他的朋友年紀都在40上下。事實上，他的工作夥伴艾柏德哈迪(Mohamed Abdelhadi)就是一名30歲的工程師，他協助艾迪森建立自己的品牌Eddison Wordplay，在社群媒體 上分享自身經驗與知識。

「健康的飲食、定期的運動與正向的思考」是艾迪森認為同等重要的三件事，他說，在100歲之前，他還沒有時間死，因為還有一個10年計畫等著他，「如果你有事情可忙，就會活得久一些。」