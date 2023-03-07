生雞肉冷藏保鮮期比想像的要短 農業部：最多2天

依據農業部的指南，一旦生禽肉放入標準溫度40°F以下的冰箱，最多可保存2日。取自Shutterstock

雞肉是相當熱門的精瘦蛋白質 (lean proteins)來源，無論是無骨雞胸肉、雞翅，或烤全雞，雞肉料理的風味均受到生雞肉品質與新鮮度影響，幾乎所有食品都有保質期，即使是最先進科技的冰箱也無法永遠保存易腐爛食品的新鮮度，Eat This, Not That!網站提供指南，教人如何分辨冰箱內生雞肉的好壞。

生雞肉在冰箱可以放多久?

據聯邦疾病防治中心 (CDC)資訊，每年國內約100萬人因食用受汙染的禽肉而生病，即使是最新鮮的生雞肉也經常被大量細菌感染，如曲狀桿菌(Campylobacter)、沙門氏桿菌(Salmonella)、產氣莢膜梭菌(Clostridium perfringens)。

依據農業部 的指南，一旦生禽肉放入標準溫度40°F以下的冰箱，最多可保存2日。

農業部的冷藏食品儲存指南是極佳的參考標準，但仍可視個別情況而定，想知道生禽肉是否仍可安全食用，是否已過最佳賞味期限，以下提供幾個辨認雞肉好壞的秘訣。

如何分辨冰箱生雞肉是否腐壞?

1.檢查日期

若購買生雞肉後確實放進冰箱保存，可以以其標示的保存期限(sell-by date)為標準判定；根據農業部建議，「新鮮雞肉、火雞肉、絞肉、禽類絞肉應該在購買後1到2日內烹煮或冷凍。」

若生雞肉放置太久，則可能已經腐壞，這時千萬別再烹煮食用，否則恐導致食物中毒。

2.觀察肉品色澤

新鮮且安全的生雞肉色澤通常為淡粉色、淺藍白色，甚至是黃色，帶有亮白的脂肪；檢查雞肉是否出現斑點狀的黃色脂肪，或是綠色、灰色的色澤，若出現這些腐壞跡象就不應再食用。

3.嗅聞

腐壞的雞肉會散發難聞的臭味，即使放在冰箱保存同樣可能臭氣沖天。

4.檢查肉質

除了視覺、嗅覺檢查，還可以透過雞肉質地觀察是否腐壞。新鮮的生雞肉顯得有光澤，摸起來濕潤、滑溜，若發現生雞肉黏稠、軟爛，最好立即扔掉。