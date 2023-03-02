研究：小時常做噩夢 老後罹失智症機率較高

減少兒童作噩夢，無論是用夜燈、規律的作息時間，或是給他們可以擁抱的毛絨玩具，長期下來都可以對他們的大腦產生巨大的好處。Getty Images

一項研究顯示，7歲開始的經常做噩夢的兒童，可以預測其往後罹患的失智 症的機率。

英國 伯明罕大學(University of Birmingham)的研究小組對7000人進行了從出生到50歲的追蹤研究，發現那些在兒童時期持續做噩夢或夜驚(night terrors)的人，罹患失智症的機率是其他人的兩倍，而被診斷出罹患帕金森氏症的機率也高出7倍。

科學家們說，生命早期的夜晚受驚可能會擾亂睡眠，隨著時間的增加，導致大腦中堆積了可能導致失智症的破壞性蛋白質 。

減少兒童作噩夢，無論是用夜燈、規律的作息時間，或是給他們可以擁抱的毛絨玩具，長期下來都可以對他們的大腦產生巨大的好處。

科學研究早已證明中老年時的噩夢，可能是認知能力下降的一個警訊。但2月26日發表在「電子臨床醫學」(eClinicalMedicine)上的這項研究發現，這種關聯可能延伸到兒童時期。

伯明罕的研究人員分析了1958年英國出生的資料，這些資料追蹤了1958年3月3日開始一周內在英國出生的兒童，直到他們2008年的50歲生日。

母親們會在孩子7歲、11歲時，被問及她們的孩子在過去三個月裡是否做過噩夢或夜驚。科學家會對兒童進行監測，直到2008年診斷出認知障礙，如失智症或帕金森氏症。在參與研究的7000人中，268人(4%)在早年有持續做噩夢的情形；在這些人中，有17人(6%)在50歲時罹患了認知障礙或帕金森氏症。

與此相較，在5,470名沒有做噩夢的人中，只有199人(3.6%)日後罹患失智症。

分析是透過調整年齡、性別、母親生育年齡、兄弟姐妹的數量和其他因素交叉進行。結果顯示，那些持續做噩夢的人罹患認知障礙的可能性要高76%，患帕金森氏症的可能性要高640%。

目前科學家還不清楚為什麼噩夢可能是罹患失智症和帕金森氏症的警訊；但過去的研究將其與大腦結構的變化相連結，使某些人處於更高的認知疾病風險。還有人認為，那些噩夢連連的人睡眠品質差，可能導致與失智症有關的蛋白質逐漸堆積。

領導這項研究的初級醫生和神經學家奧泰庫（Abidemi Otaiku）在一篇文章中寫道，這些結果表明，在兒童時期經常做噩夢和夜驚，可能會增加日後患漸進性腦部疾病的風險，如失智症或帕金森氏症。

科學家們還提出了一種耐人尋味的可能性，即在成長早期減少做噩夢的頻率可能是預防這兩種疾病的機會。奧泰庫補充說，意識到兒童時期的噩夢可能預示日後患失智症或帕金森氏症的風險更高，這說明可能有個機會之窗，可以用簡單的方法來降低這些疾病的風險。

失智症是認知能力下降的一個總稱，阿茲海默症是這類疾病最常見的形式。科學家們並不清楚病因，但它與大腦中有毒蛋白質的堆積有關。約有700萬美國人罹患失智症，但到2040年，這一數字預計將激增至1200萬。肥胖、糖尿病和久坐不動的生活方式都與該病例的激增有關。