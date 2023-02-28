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養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
養狗能帶給飼主不少好處，例如減輕社會孤立感、降低憂鬱情緒等。取自pexels
養狗能帶給飼主不少好處，例如減輕社會孤立感、降低憂鬱情緒等。取自pexels

許多人都希望能擁有一隻狗，在生活中相互陪伴。疫情期間，人與人之間須保持社交距離，但寵物則讓人還能感受到一絲溫暖的陪伴。科學研究也顯示，養狗能帶給飼主不少好處，例如減輕社會孤立感、降低憂鬱情緒、增進年長者大腦認知功能。

但是狗的品種繁多，該選擇甚麼樣的狗，才是生活中的良伴呢？不少人或許認為飼養大型犬可以給家庭帶來安全感，但American Standard Dog Training創始人、專業訓犬師葛瑞溫(Garret Wing)說，他不會向有意飼養大型犬的家庭推薦藏獒(Tibetan Mastiff)、大丹犬(Great Dane)和卡斯羅犬(Cane Corso)這三種大型犬。

原產於西藏、大而毛茸茸的藏獒，同時以頑固和難以訓練而聞名。取自Shutterst...
原產於西藏、大而毛茸茸的藏獒，同時以頑固和難以訓練而聞名。取自Shutterstock

葛瑞溫說，先從藏獒開始，一隻能夠殺死一整群狼的狗，你認為在家裡帶小孩的時候需要牠嗎？他表示，原產於西藏、大而毛茸茸的藏獒，同時以頑固和難以訓練而聞名。外表美麗的動物，未必適合每個人。

美國養犬俱樂部(American Kennel Club, AKC)表示，藏獒的壽命約為10-12年，可長到150磅和26英寸高，四腳站立時，常被形容為「警戒、冷漠、威嚴、最佳的守護犬」。

德國品種的大丹犬很可愛，可以成為令人驚歎的寵物，問題是它會徹底改變飼主的生活方式...
德國品種的大丹犬很可愛，可以成為令人驚歎的寵物，問題是它會徹底改變飼主的生活方式。取自Shutterstock

大丹犬因其巨大的體型而名列第二，肩部可達32英寸，公狗平均體重在140-175 磅之間。葛瑞溫談到激發電影「史酷比」(Scooby-Doo)靈感的這個德國品種的狗時表示，牠們真的很可愛，可以成為令人驚歎的寵物，問題是它會徹底改變飼主的生活方式。

一旦飼養一隻大丹犬，便必須重新佈置整個房子，即使是拿個板條箱把牠們安置好，咖啡桌擺在哪裡？要把杯子放在哪裡？都必須考慮好。葛瑞溫說，我們談論的可是一隻對大多數家庭來說都太大的狗。

葛瑞溫最後提出警告的是義大利的卡斯羅犬。他表示，對99.9%的人來說，牠都是太大的狗，對卡斯羅犬的主人來說，牠們絕對是「戰鬥坦克」(battle tanks)，住在郊區的你不需要牠。

義大利的卡斯羅犬對多數飼主來說，牠都是太大的狗。取自Shutterstock
義大利的卡斯羅犬對多數飼主來說，牠都是太大的狗。取自Shutterstock

AKC表示，卡斯羅犬的拉丁語意為「保鏢犬」(bodyguard dog)，可以長到肩寬28英寸，體重通常超過100磅。AKC描述，牠們腦袋很大，表情機警，肌肉在短而硬的皮毛下如波浪起伏，一眼看去，卡斯羅犬是一種令人生畏的動物。

雖然葛瑞溫向狗主人提供了他個人的專業意見，但一些網友分享個人經驗來反駁他的說法。一位抖音用戶說，現在他知道葛瑞溫顯然沒有那麼專業。卡斯羅犬是有史以來最忠誠、有愛心的家庭犬之一。

另一位網友說，他家的卡斯羅犬現在6歲了，如果任何人準備好好訓練牠的話，這絕對是一隻了不起的家庭犬。

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