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馬鈴薯可以不用放冰箱？專家現在改口了

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
食品科學家們一直警告民眾不要將馬鈴薯儲存在冰箱裡，理由是這樣會有致癌風險，但是現在他們改變了說法。Getty Images
食品科學家們一直警告民眾不要將馬鈴薯儲存在冰箱裡，理由是這樣會有致癌風險，但是現在他們改變了說法。Getty Images

多年來，食品科學家們一直警告民眾不要將馬鈴薯儲存在冰箱裡，理由是這樣會有致癌風險。但是現在他們改變了說法，說這樣不僅是好的做法，而且有積極意義，因為將使馬鈴薯的食用期限延長並減少浪費。

與此同時，科學家們還說，番茄和小黃瓜這兩項目前在超市供應有些緊俏的食物，也應該都放在冰箱外。

過去人們認為，在低溫下儲存馬鈴薯會形成額外的糖分，當它們被油炸、煎炒或烘烤時，這些糖分會變成致癌的丙烯醯胺。但是現在英國消費團體Which? 根據食品標準局的最新研究更新了它們的建議。Which?的營養學家羅絲(Shefalee Loth)說，有關馬鈴薯的儲存建議已經改變。

專家們現在說，將馬鈴薯儲存在冰箱裡(過去被認為會增加健康風險)，是充分利用它們的一個好辦法，特別是如果不馬上使用它們的話。但羅絲也表示，不是所有食品都要放進冰箱儲存。

她說，多數人不會想到這可能使麵包變質、降低香蕉或番茄的風味。低溫會改變番茄的結構，並抑制賦予番茄味道的酶，但根據Which? 的調查，有三分之二的民眾會將番茄放在冰箱裡。

冰箱對小黃瓜也不適合，會使它們變軟；而香蕉則容易變黑、麵包會脫水。羅絲表示，麵包最好存放在可重複使用的棉布袋或塑膠袋內，洋蔥和大蒜應該放在陰涼、乾燥的櫥櫃裡面。根據一項調查，英國家庭每天都要扔掉2000萬片麵包和440萬個馬鈴薯，等於每年有440萬噸食物被丟棄，平均每人花費210英鎊，並對環境產生很大影響。

如何將食物堆放在冰箱以減少浪費，是一種藝術。頂層是最溫暖的，適合乳酪等即食食品；中間的部分稍冷，適合放雞蛋、牛奶和剩菜；底層溫度最低，適合儲存生肉、家禽和魚。

冰箱門因為開開關關，成為最溫暖的地方之一，所以不適合牛奶和雞蛋。水果和蔬菜可以放在底部的抽屜裡，但是應該分開存放，因為水果會產生一種乙烯的氣體，會導致蔬菜更快地腐爛掉。

低溫 雞蛋 致癌

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