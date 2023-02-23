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雞蛋保鮮期比你想像的要久 農業部這麼說

編譯陳韻涵／即時報導
農業部表示，雞蛋的保存期相當長；冷藏在華氏40度以下的環境，未破損的生雞蛋可保存三到五周，但新鮮度自然會下降。
農業部表示，雞蛋的保存期相當長；冷藏在華氏40度以下的環境，未破損的生雞蛋可保存三到五周，但新鮮度自然會下降。

美國人愛吃蛋，Statista統計2022年每位美國人平均消耗277顆雞蛋，今年預計將增至288顆；但通膨和糧價上漲，加上禽流感引發蛋荒，雞蛋成為珍貴商品，Eat This, Not That分享如何選購與保存雞蛋的訣竅。

雞蛋能保存多久，如何判斷是否壞掉，農業部表示，雞蛋的保存期相當長；冷藏在華氏40度以下的環境，未破損的生雞蛋可保存三到五周，但新鮮度自然會下降。 

雞蛋被視為超級食品，小小一顆但美味又營養，富含人體所需的必要營養，包括蛋白質、omega -3脂肪酸、維生素D和B12等。

雜貨店出售的蛋盒上，都會印有包裝日期(pack-by date)、最佳賞味期(best-by date)，以及銷售期限(sell-by)或過期日(EXP)。

包裝日期是指雞蛋裝盒的日期，通常是001到365之間的三個數字，即一年中第幾天，如001表示元旦，365表示12月31日，048則為2月17日。

最佳賞味期則是雞蛋最佳風味與品質的實現，約莫為裝盒後第28天到35天。

「讀者文摘」(Readers Digest)指出，據農業部表示，超過最佳賞味期的雞蛋依然可安全食用，但口感可能有差。不過，務必要買過期日之前的蛋，因為那會是可食用的最後期限。數字可當作新鮮度的參考指標，但「僅供參考」。

內布拉斯加大學(University of Nebraska)的林肯農業與自然資源研究所(Lincoln Institute of Agriculture and Natural Resources)解釋，銷售日和過期日並非應聯邦要求標示，可能是州府要求，另有些州不准印銷售期限。

缺乏聯邦監督，消費得自行判斷雞蛋是否壞掉。

選購雞蛋前，不妨開盒檢查蛋殼是否有裂痕，觀察雞蛋表面是否有黏液或粉狀物，並聞一聞有沒有怪味，若有瑕疵或異味就別買。

雞蛋買回家後，可透過浮力測試生雞蛋的新鮮度，浮水雞蛋的品質較差，可以吃但不妨做記號，盡快用掉。

雞蛋保新有訣竅，帶回家後盡速放進冰箱，最佳溫度為華氏40度，別在室溫下放超過兩小時。

別把雞蛋放在冰箱門上，不僅開關時容易敲破，該區的溫度較其他空間高，容易導致雞蛋變質；可將雞蛋包在紙盒中保濕，同時減少雞蛋吸收冰箱內的味道，影響口感。

雞蛋 農業部 蛋白質

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