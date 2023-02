雞蛋保鮮期比你想像的要久 農業部這麼說

農業部表示,雞蛋的保存期相當長;冷藏在華氏40度以下的環境,未破損的生雞蛋可保存三到五周,但新鮮度自然會下降。

美國人愛吃蛋,Statista統計2022年每位美國人平均消耗277顆雞蛋 ,今年預計將增至288顆;但通膨和糧價上漲,加上禽流感引發蛋荒,雞蛋成為珍貴商品,Eat This, Not That分享如何選購與保存雞蛋的訣竅。

雞蛋能保存多久,如何判斷是否壞掉,農業部 表示,雞蛋的保存期相當長;冷藏在華氏40度以下的環境,未破損的生雞蛋可保存三到五周,但新鮮度自然會下降。

雞蛋被視為超級食品,小小一顆但美味又營養,富含人體所需的必要營養,包括蛋白質 、omega -3脂肪酸、維生素D和B12等。

雜貨店出售的蛋盒上,都會印有包裝日期(pack-by date)、最佳賞味期(best-by date),以及銷售期限(sell-by)或過期日(EXP)。

包裝日期是指雞蛋裝盒的日期,通常是001到365之間的三個數字,即一年中第幾天,如001表示元旦,365表示12月31日,048則為2月17日。

最佳賞味期則是雞蛋最佳風味與品質的實現,約莫為裝盒後第28天到35天。

「讀者文摘」(Readers Digest)指出,據農業部表示,超過最佳賞味期的雞蛋依然可安全食用,但口感可能有差。不過,務必要買過期日之前的蛋,因為那會是可食用的最後期限。數字可當作新鮮度的參考指標,但「僅供參考」。

內布拉斯加大學(University of Nebraska)的林肯農業與自然資源研究所(Lincoln Institute of Agriculture and Natural Resources)解釋,銷售日和過期日並非應聯邦要求標示,可能是州府要求,另有些州不准印銷售期限。

缺乏聯邦監督,消費得自行判斷雞蛋是否壞掉。

選購雞蛋前,不妨開盒檢查蛋殼是否有裂痕,觀察雞蛋表面是否有黏液或粉狀物,並聞一聞有沒有怪味,若有瑕疵或異味就別買。

雞蛋買回家後,可透過浮力測試生雞蛋的新鮮度,浮水雞蛋的品質較差,可以吃但不妨做記號,盡快用掉。

雞蛋保新有訣竅,帶回家後盡速放進冰箱,最佳溫度為華氏40度,別在室溫下放超過兩小時。

別把雞蛋放在冰箱門上,不僅開關時容易敲破,該區的溫度較其他空間高,容易導致雞蛋變質;可將雞蛋包在紙盒中保濕,同時減少雞蛋吸收冰箱內的味道,影響口感。