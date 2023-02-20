我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘇利文：出發前幾小時 美國知會俄羅斯拜登訪烏計畫

圖輯／拜登突訪基輔 歷史性行程 行程完全保密

保護家園 居家保全公司不會告訴你的10個秘密

記者顏伶如／即時報導
不管有沒有加裝安全設備，擁有一扇堅固的大門還是必要的。取自pexels
不管有沒有加裝安全設備，擁有一扇堅固的大門還是必要的。取自pexels

加裝居家安全設備除了可以保護家園，還可以減少房屋保險花費，前進保險公司(Progressive)等保險業者便為裝有居家安全系統的屋主保費提供折扣優惠。但消費者裝設安全系統之前，要注意是否真的達到省錢及省稅效果，避免某些隱含收費、奇怪契約或者遭到詐騙

1. 消費者其實不需要簽下長期合約

SimpliSafe與Arlo都提供月費服務，就連ADT現在也有簡單版的免綁約方案。

2. 與居家安全設備公司簽約之前先查看評價

可以查看美國經營改善協會(Better Business Bureau，BBB)網站以及評價網站的用戶留言。

3. 請親友推薦

請信任的朋友、鄰居、親人建議廠商名單。

4. 當心隱含費用(hidden fees)

解約費(cancellation fees)、軟體更新費、維修費都是潛藏花費。誤觸警報導致當地警察局接到報案通知，可能也會收到罰款。

5. 提防居家安全詐騙

安全設備推銷員如果企圖進門，或者聲稱可以提供免費設備、罕見的優惠折扣，極可能都是詐騙手段。某些不法份子則佯裝是居家安全公司員工，上門為顧客進行系統更新。

6. 銷售員或安裝員上門時，先要求查看證件

沒有證件的安裝員或銷售員突然上門，要提防是詐騙份子。如果保全公司並未通知會有維修員上門，不要輕易相信自稱前來維修的陌生人。

7. 即使簽約也可以要求取消

消費者受到壓力而簽下居家安全購買契約之後如果反悔，根據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)冷靜期(cooling-off period)條款，有辦法要求在家中簽訂的合約或買賣在三日之內取消。

8. 可以自己動手安裝居家安全設備

消費者可以自己購買設備並動手安裝監視器、感應器等設備，並且以月費方式參加居家安全服務方案，省下花錢請人安裝的費用。

9. 就算裝有居家安全設備，門窗還是要鎖

住家大門尤其要上鎖，就算白天家裡有人的時候也一樣。

10. 房屋大門升級

不管有沒有加裝安全設備，擁有一扇堅固的大門還是必要的。最好以完全木質、金屬的大門替代有玻璃窗的大門，並在門內裝上門栓。

詐騙 保險 保費

上一則

知名迴轉壽司紐約開店 法拉盛、長島今夏開幕

延伸閱讀

瓦斯月費上萬 餐廳受不了 呼籲漲價設上限

瓦斯月費上萬 餐廳受不了 呼籲漲價設上限
百姓

百姓
父親與音樂 打開凱茲從政從法大門

父親與音樂 打開凱茲從政從法大門
月費再降?串流媒體靠虧損換市占率 恐整併

月費再降?串流媒體靠虧損換市占率 恐整併

熱門新聞

多吃富含鉀的香蕉，可以透過鉀來平衡鹽的主要成分鈉。取自pexels

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

2023-02-17 10:41
金融詐騙猖獗，每年都導致美國民眾造成巨大金錢損失。Getty Images

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

2023-02-15 10:25
維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。Getty Images

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

2023-02-14 10:18
從訂房、入住到真正上床休息前，有很多方法可查看床單夠不夠乾淨。取自pexels

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

2023-02-16 10:53
擁有不同銀行帳戶可多方享用不同銀行的優惠。Getty Images

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

2023-02-14 11:08
在好市多大量採購、囤積某些較低價商品，能替未來一年省下大筆錢。Getty Images

省最多…年初適合到好市多囤貨的5樣商品

2023-02-15 10:44

超人氣

更多 >
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視
暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天
前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光