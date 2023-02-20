保護家園 居家保全公司不會告訴你的10個秘密

不管有沒有加裝安全設備，擁有一扇堅固的大門還是必要的。取自pexels

加裝居家安全設備除了可以保護家園，還可以減少房屋保險 花費，前進保險公司(Progressive)等保險業者便為裝有居家安全系統的屋主保費 提供折扣優惠。但消費者裝設安全系統之前，要注意是否真的達到省錢及省稅效果，避免某些隱含收費、奇怪契約或者遭到詐騙 。

1. 消費者其實不需要簽下長期合約

SimpliSafe與Arlo都提供月費服務，就連ADT現在也有簡單版的免綁約方案。

2. 與居家安全設備公司簽約之前先查看評價

可以查看美國經營改善協會(Better Business Bureau，BBB)網站以及評價網站的用戶留言。

3. 請親友推薦

請信任的朋友、鄰居、親人建議廠商名單。

4. 當心隱含費用(hidden fees)

解約費(cancellation fees)、軟體更新費、維修費都是潛藏花費。誤觸警報導致當地警察局接到報案通知，可能也會收到罰款。

5. 提防居家安全詐騙

安全設備推銷員如果企圖進門，或者聲稱可以提供免費設備、罕見的優惠折扣，極可能都是詐騙手段。某些不法份子則佯裝是居家安全公司員工，上門為顧客進行系統更新。

6. 銷售員或安裝員上門時，先要求查看證件

沒有證件的安裝員或銷售員突然上門，要提防是詐騙份子。如果保全公司並未通知會有維修員上門，不要輕易相信自稱前來維修的陌生人。

7. 即使簽約也可以要求取消

消費者受到壓力而簽下居家安全購買契約之後如果反悔，根據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)冷靜期(cooling-off period)條款，有辦法要求在家中簽訂的合約或買賣在三日之內取消。

8. 可以自己動手安裝居家安全設備

消費者可以自己購買設備並動手安裝監視器、感應器等設備，並且以月費方式參加居家安全服務方案，省下花錢請人安裝的費用。

9. 就算裝有居家安全設備，門窗還是要鎖

住家大門尤其要上鎖，就算白天家裡有人的時候也一樣。

10. 房屋大門升級

不管有沒有加裝安全設備，擁有一扇堅固的大門還是必要的。最好以完全木質、金屬的大門替代有玻璃窗的大門，並在門內裝上門栓。