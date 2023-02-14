狗比貓忠誠可愛？這10個品種的貓咪特別窩心

異國短毛貓(Exotic Shorthair)愛玩耍且甜美隨和，是很棒的家庭寵物。Getty Images

許多人認為貓咪冷漠而鬼鬼祟祟，和可愛忠誠的狗大不相同。事實不然，貓敏感友善，天生好奇、喜歡與人類共度時光，有些非常深情、頑皮，會陪在身邊同甘共苦。

以下幾個品種的貓咪特別友好，是家裡不可或缺的一份子。

埃及貓(Egyptian Mau)。修長苗條而高貴，深情又忠誠，會與特定對象建立親密關係，對其他人一旦有了好感，也會往來；這種貓愛玩耍，總能夠與其他貓甚至狗兒融洽相處。

異國短毛貓(Exotic Shorthair)。愛玩耍且甜美隨和，是很棒的家庭寵物，雖然愛玩，也喜歡與人親近依偎，多半時候安靜內向。

蘇格蘭摺耳貓(Scottish Fold)。雙耳向前方屈摺，臉龐圓而甜美，個性沉穩深情，隨和、適應性強，非常適合在家裡飼養；雖然與其他貓咪一樣喜歡被擁抱，但比起其他品種，要求不那麼多。

暹羅貓(Siamese cat)。忠誠深情而溫和，讓人信任，常被認為像狗一樣，非常敏感、喜歡依偎，更喜歡一直待在人類身邊。

斯芬克斯貓(Sphynx cats，又稱加拿大 無毛貓)。愛玩耍、聰明又充滿愛心，是人類最好的貓科伙伴之一，經常依偎在人身邊。

阿比西尼亞貓(Abyssinian cats)。聰明而好奇，擅長社交、而且愛玩耍，是人類忠誠的伙伴，在家裡面會一直跟隨在旁。

波斯貓(Persian)。以華麗的皮毛著稱，數百年來一直是膝上貓，緊緊依偎在人身邊；波斯貓生性好奇且模樣可愛，喜歡社交，即使和寵物狗也相處融洽。

布偶貓(Ragdoll)。巨大而討喜、溫順，是很棒的家庭寵物，家中有小孩更是如此；顧名思義，布偶貓喜歡被人抱起來，被抱起時會像布偶一樣癱軟在人類懷裡。

緬因貓(Maine Coon)。以龐大體型和鮮明的忠誠個性而聞名，深情、喜歡與人類親近玩耍，而且非常聰明、喜歡社交，經常跟著人類到處走。

西伯利亞貓(Siberian cats)。溫文爾雅、友好、可以和孩子相處得很好；成熟速度較慢，直到將近五歲才進入成年期，之前很長一段時間都像小貓一樣頑皮。