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你家有買嗎？500萬瓶Fabuloso清潔劑近日宣布召回

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)近日召回了旗下Fabuloso近500萬瓶多用途清潔劑。取自IG@Fabulosobrand
高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)近日召回了旗下Fabuloso近500萬瓶多用途清潔劑。取自[email protected]

日用品大廠高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)近日召回了旗下Fabuloso近500萬瓶多用途清潔劑。Fabuloso在聲明中說，召回的產品存在細菌滋生的風險，可能會使人們面臨「可能需要治療的嚴重感染」。

召回的產品包括美國的490萬瓶和加拿大的5萬6,000瓶，生產時間為2022年12月14日至2023年1月23日。根據聲明，滋生細菌的風險是由於製造過程中沒有添加足夠的防腐劑。

美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)也發布了緊急召回通知，警告民眾「細菌會透過吸入、眼睛或皮膚傷口進入人體」。

這家家居清潔產品公司表示，有390萬瓶受影響的產品尚未流入市面，只是送到區域經銷商手中。

聲明說，可能在瓶子生長的細菌類型是假單胞菌，包括綠膿桿菌和螢光假單胞菌。這類環境生物通常存在於土壤和水中。

Fabuloso的召回聲明稱，這種細菌不太可能對免疫系統健康的人造成風險；但警告說，對於免疫力較弱、仰賴醫療設備或有潛在肺部疾病的人，將面臨嚴重感染風險，可能需要就醫。

消費品安全委員會表示，販售此清潔用品的零售商包括亞馬遜、Dollar General、Family Dollar、家得寶、山姆俱樂部、沃爾瑪以及全國其他主要超市。該產品價格在1美元到11美元之間。

召回公告發布後，目前尚未發生有人傷亡或事故的報告。購買該批商品的顧客可以上網填寫Fabuloso的申請表獲得退款。網址：

www.colgatepalmolive.com/en-us/fabuloso_contact-us。

受影響的商品製造批號，印在瓶子的頂部。Fabuloso說，批號是以八位數字開頭，從2348US78到2365US78和3001US78到3023US78。該公司表示，商品為MX的代碼不在召回名單中。

亞馬遜 沃爾瑪 零售商

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