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這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

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這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
有些食物即使超過保存期限依然可以食用。Getty Images
有些食物即使超過保存期限依然可以食用。Getty Images

多數人每周都會上超市花不少錢消費、準備全家人一周所需的所有食物，因此最不想做的事就是將過期食物倒進垃圾桶或當成廚餘堆肥。好消息是，其實有些食物即使超過保存期限依然可以食用。

根據農業部的說法，許多食品上的標示日期是指品質，而不是安全性，但最終還是要由個人做出最佳判斷。如果食物看起來、聞起來或吃起來怪怪的，最好立即扔掉它，不要冒險吃變質的東西。哪些食物可以保存很長時間而不容易變質呢，以下這15種提供參考。

1. 麵包：麵包通常會在過期後變質，但仍然可以安全食用。如果想延長麵包的保存期限，可存放在冰箱或冷凍櫃，一旦發現有黴菌，就要立即扔掉。

2. 罐頭食品：廚房櫥櫃或儲藏室裡的多數耐貯存食品都是無限期安全。正如農業部的解釋，罐頭食品只要保持良好狀態就可以使用多年，這是指外表沒有凹痕、生銹或膨脹。

3. 巧克力：巧克力愛好者很幸運，因為如果未開封，巧克力在兩年左右都可以安全食用。開封後的黑巧克力、牛奶巧克力和白巧克力，在購買的一年內都可安全食用。

4. 蛋：農業部表示，一旦將雞蛋買回家並放入冰箱，它們可以保存3-5周，在這段保存期限內，雞蛋絕對可以安全地食用和拿來做菜。

雞蛋買回家並放入冰箱，它們可以保存3-5周。Getty Images
雞蛋買回家並放入冰箱，它們可以保存3-5周。Getty Images

5. 冷凍食品：根據農業部的說法，食物的有毒細菌不會在冰箱冷凍櫃中生長，因此無論食物冷凍多久，都可以安全食用。但是，在冰箱中存放太長時間，食物可能會變質，這意味它可能會變乾，而且味道也不如剛冷凍的那麼好。如果發現一包食物（例如碎牛肉）已經在冰箱中存放了一段時間，那麼它依然是安全的，可發揮烹飪創意並它其用於辣椒、燉菜或炸玉米餅等菜餚中，讓配料和調味料彌補鮮味的流失。

6. 硬乳酪和半軟乳酪：切達、科爾比、帕馬森和瑞士等硬乳酪和半軟乳酪，在未開封的情況下可以在冰箱中保存六個月，開封後通常可放約一個月。根據Mayo診所的說法，黴菌通常無法深入硬乳酪和半軟乳酪，但如果發現乳酪發霉，只需用刀將發霉部分切掉，可以安心享用剩餘的部分。

7. 蜂蜜：愛吃甜食嗎？你會對蜂蜜永不過期感到很高興，但最好還是在兩年內用完，以確保最佳品質。

8. 果醬和果凍：如果花生醬和果醬三明治完全是你的菜，那就恭喜了，因為果醬和果凍如果未開封，可以放在儲藏室裡長達一年，而一旦打開，還可以在冰箱裡保存六個月。

果醬如果未開封，可以放在儲藏室裡長達一年。Getty Images
果醬如果未開封，可以放在儲藏室裡長達一年。Getty Images

9. 番茄醬：番茄醬可能是廚房裡最受歡迎的調味品，所以番茄醬通常不會放超過一年。這個保存期限適用於儲藏室中未開封的番茄醬；打開後，存放在冰箱的番茄醬要在六個月內用完。

10. 義大利番茄醬：義大利番茄醬(Marinara)的酸性極強，這種酸度有助於保護番茄醬免受腐敗細菌的滋生，最終可延長該醬汁的保存期限，即使在過期後數月甚至打開後數周。較安全的使用經驗是，未開封的義大利番茄醬可在有效期限的一年內使用。

11. 牛奶：雖然沒有明確的建議，但大多數研究證明，只要牛奶儲存得當，未開封的牛奶通常可以在食用期限後的5-7天內保持良好狀態，而開封後的牛奶至少可以在該日期後的2-3天內飲用。

12. 袋裝食品：農業部指出，流行的袋裝食品，例如麥片、餅乾、脆片、穀麥片、義大利麵、洋芋片和米，在「最佳賞味期」之後都可以安全食用。當然，它們最終會變質或產生異味，味道不如新鮮時，當打開包裝並品嘗一點，就會知道它們是否已經不能吃了。

13. 花生醬：花生醬通常被放在儲藏室，這是有充分理由的，因為它幾乎可以永久保存。由於添加了防腐劑和穩定劑，如果未開封，一般市售的花生醬可以放在儲藏室6-24個月，一旦打開，可以保存2-3個月，如果放在冰箱可以延長保存期限。但若是強調不使用添加劑、防腐劑和穩定劑的花生醬，可以在未開封的情況下在儲藏室中放幾個月，一旦開封最多可保存一個月。

14. 糖：基本上，糖永遠不會過期。然而，猶他州立大學一項報告指出，為了確保最佳品質，即使買了再大包，也要在兩年內用完。

15. 優酪乳：一般來說，優酪乳在過期後最多可保存1-2周。但是，優酪乳外盒上標誌的日期可能不是過期日，而是「最佳賞味期」，因此，如果買回家的優酪乳過期，可以先聞一聞或稍微嘗一下，確認是否變質。

優酪乳在過期後最多可保存1-2周。Getty Images
優酪乳在過期後最多可保存1-2周。Getty Images

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