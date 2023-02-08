全美三分之一狗主人會與毛小孩同眠 專家分析利弊

狗兒是人類最好的朋友，但是牠們是否是主人最好的睡眠伴侶，仍存在爭議。取自pexels

牠們是人類最好的朋友，但是狗兒真的是主人最好的睡眠伴侶嗎？這個問題仍然存在很大爭議，美國約有三分之一的狗主人會讓狗兒晚上一起上床睡覺；但光是想到與一隻掉毛的動物同床，也會讓某些人卻步。

一些人類學家推測，狗與人同睡的行為可能深植在人類的基因中。但有人則警告說，與寵物同睡是不衛生的，甚至對健康有害，會擾亂主人的睡眠並增加感染寄生蟲的風險。

在2018年的一項研究中，調查了962名美國女性（其中一半與狗同床），瞭解她們在床上的感受。與貓、伴侶或單獨睡覺的人相比，那些與狗一起同眠的人表示更有安全感。研究人員說，狗會增強人的安全感，是因為牠們被視為「守衛動物」(guard animals)，以忠心耿耿、保護主人而聞名。

總部設在華盛頓的睡眠基金會(Sleep Foundation)專家表示，是否讓狗一起睡覺純屬「個人決定」，他們列出以下這份利弊清單提供民眾參考。

有利之1 減輕壓力

許多研究顯示，擁抱或撫摸狗可以減輕人們壓力。儘管在臥室裡互動不多，但研究人員表示，沒有理由說與狗一起睡覺無法發揮鎮靜的效果。一些研究也說明，單是撫摸狗兒便可降低壓力荷爾蒙(皮質醇)的水準。

2017年的一項研究調查了10名女性狗主人，她們與拉布拉多犬互動了一個小時，並在前後採集了血液樣本。通過荷爾蒙檢測，發現她們體內催產素(oxytocin)升高——與刺激社交聯繫、放鬆和信任有關，以及互動後皮質醇水準降低。

同年的另一項研究對象為101名7至12歲兒童，他們或獨自一人、或與父母在一起、或有隻狗陪伴。結果顯示，與獨自一人或與父母在一起的孩子相比，養狗的孩子較能承受壓力。

睡眠基金會的專家說，多數關於養寵物對心理健康有益的研究，都是參與者在清醒時進行的，因此尚不清楚這些益處是否適用於人們與寵物一起睡覺。但他們也說，如果和狗一起依偎入睡和有直接身體接觸，可能會減少壓力並更加放鬆。

年幼的時候與狗同睡會讓人接觸到更多種類的細菌，對免疫系統有益，但也可能增加感染寄生蟲的風險。取自pexels

有利之2 增強免疫力

許多人因為害怕狗兒可能帶來細菌、寄生蟲而命令牠們離開臥室。但睡眠基金會的專家表示，接觸細菌會對人體免疫系統有益——尤其是在年幼的時候。與狗同睡會讓人接觸到更多種類的細菌，雖然也可能增加感染寄生蟲的風險。

在年幼時接觸各種各樣的細菌可以讓免疫細胞識別哪些是危險的，哪些不是——可增強保護並降低過敏 反應。睡眠基金會的研究人員假設，接觸多種微生物有益於人類健康和免疫力，而缺乏多樣性可能是過敏和自身免疫性疾病增加的罪魁禍首。

專家表示，過去的研究說明，撫摸狗兒可增加免疫反應，因此與僅是在家中養狗相比，共用一張床的親密接觸可能更有益於免疫系統。

有利之3 降低血壓

越來越多的研究證明，養狗可以降低血壓並改善心血管健康，而這些好處也可以延伸到臥室。1988年的一項研究發現，僅是撫摸狗或與狗互動，會讓參與測試者的血壓降低。密蘇里大學2004年的一項研究也發現，在撫摸狗兒15到30分鐘後，人的血壓會下降10%。

睡眠基金會建議，在睡覺前撫摸狗可以有助人們降低血壓；而如果撫摸你的寵物是獲得健康益處的關鍵之一，那麼晚上依偎共眠可能也會有所助益。

有弊之1 過敏反應

約10 -20%的美國人對貓狗過敏，而有近10%的人對花粉過敏。專家警告說，與狗同睡會增加發生過敏反應的風險，有過敏症狀的人在讓狗進入臥室之前更應該三思。

對狗過敏的人會對狗的皮屑以及毛髮或唾液產生反應，症狀包括在撫摸狗後流鼻涕、打噴嚏或氣喘。寵物還可以透過毛皮將花粉等過敏原帶進臥室，加重主人的過敏反應。

睡眠基金會表示，雖然在嬰兒時期接觸寵物可以降低對寵物過敏的可能性，但研究表明，成年後第一次養寵物，可能會對寵物過敏原更加敏感。專家說，避免對寵物過敏的最好方法是確保在童年期就接觸過這類動物。

許多研究顯示，擁抱或撫摸狗可以減輕人們壓力。取自pexels

有弊之2 合併感染

雖然接觸寵物的細菌可以增強免疫系統，但研究人員警告說，這也會有嚴重感染的風險。與狗同睡可能會讓牠們將疾病和寄生蟲傳染給人，途徑可能是通過舔舐、糞便或毛皮。

2017年，超過100名美國人在撫摸他們的狗後感染了「小狗擁抱症」(puppy-cuddling disease)彎曲桿菌(Campylobacter)，其中五人因嚴重腹瀉、嘔吐和痙攣等症狀住院。

感染也可能透過其他方式傳播，去年巴黎一對同性伴侶的義大利靈緹犬被診斷出患有猴痘，也曾有幾隻狗感染了新冠病毒。還有人擔心，如果與寵物狗共枕，牠們可能會將寄生蟲傳染給主人，因為牠們喜歡在泥土堆中嗅來嗅去，可能吞下感染寄生蟲卵或幼蟲的糞便。

睡眠基金會說，接觸更多種類的細菌和其他微生物有助於增強人體免疫系統，但另一方面，寵物也會將有害細菌、病毒和寄生蟲帶入臥室，使人類面臨感染人畜共通疾病的風險。

為了儘量減少在床上感染的風險，他們建議狗主人應該定期清洗床單和床上用品；而寵物主人也不應讓狗兒舔或親吻他們的臉，因為這會增加感染的風險。

有弊之3 睡眠中斷

許多人表示，與他們的狗同睡一張床有助於他們在閉上眼時感到舒適或更有安全感，70%的人表示他們感覺睡眠得到了改善。但寵物也會擾亂主人的睡眠，並讓他們在夜間多次醒來。

2018年一項針對近1000人的研究發現，寵物主人的睡眠品質較低。2017年的另一篇論文研究對40名患有睡眠障礙的成年人進行了調查，發現當狗在床上時，主人的睡眠品質較差。

睡眠基金會表示，與你的狗同睡對睡眠品質的影響可能相對較輕；如果想減少睡眠障礙，研究人員發現讓狗睡在臥室其他地方，較不會對睡眠產生同樣的影響。

有弊之4 攻擊性

同床共眠的寵物可能很柔軟、可愛，但專家警告說，如果受到驚嚇，牠們可能會不小心咬人。一項針對在牙買加和舊金山 1000多位與狗同睡者的研究發現，與牙買加未與狗同睡的人相比，前者被咬的機率是後者的兩倍多。然而，舊金山的狗兒，則沒有這樣的關聯性。

另一項研究警告說，大約6%被狗咬傷事件發生在人正在睡覺或休息時。睡眠基金會說，兒童比成人更容易被狗咬傷而需要就醫。這種結果可能是因為兒童較不會感受恐懼或攻擊的跡象，或者因為他們更有可能太靠近狗的臉。他們補充說，這並不表示孩子永遠不能和狗一起睡覺，但父母不能讓孩子和曾有攻擊行為的狗兒一起在床上。

與狗同眠要記得定期清洗床單和床上用品，良好的衛生習慣有助於減少床上的細菌。取自pexels

與狗同眠時要注意的事

．使用大小合適的床墊。為避免干擾，要確保床墊對自己和愛犬都足夠大。

．定期清洗床單和床上用品。良好的衛生習慣有助於減少床上的細菌。如果寵物待過戶外，也要擦拭牠們的爪子，防止灰塵和害蟲進入臥室。

．定期帶寵物就診。確保牠們接種了必要的疫苗，可讓寵物遠離疾病和保護你自己。

．不要讓牠們舔你的臉。舔臉可能是傳播潛在危險疾病的主要途徑。

．睡前遛寵物。這樣做可給動物最後一次上廁所和消耗多餘體力的機會，避免牠們在臥室裡排便，並可減少睡眠被打斷。

．就寢時間一致。像人類一樣，動物也有晝夜節律，確保每天大約在同一時間入睡和起床，可以幫助你和寵物保持相似的睡眠模式，避免失眠。