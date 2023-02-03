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TikTok颳起「綠色粉末」旋風 它真的有益健康嗎？

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
許多人聲稱這些含有脫水蔬菜的綠色粉末，可以幫助減少腹脹、改善腸道健康等。Getty Images
許多人聲稱這些含有脫水蔬菜的綠色粉末，可以幫助減少腹脹、改善腸道健康等。Getty Images

一些關於綠色粉末(greens podwers)的影片，最近在TikTok上特別火熱，有時是某位TikTok用戶分享，有時是一位網紅示範將綠色粉末與水混合，並列舉對健康的益處。許多人聲稱這些含有脫水綠色蔬菜的粉末，可以幫助減少腹脹、改善腸道健康、清除粉刺等。

隨著這些影片在社群媒體流傳，加上其他行銷活動，許多人不免受到影響；雖然綠色粉末作為健康概念並不新鮮，但它們確實越來越受歡迎。產業研究(Industry Research)於2022年發布的一份報告稱，2020年全球綠色粉末市場產值為2.55億美元，預計到2027年底將達到5.974億美元。

什麼是綠色粉末？

營養學家卡賽蒂(Samantha Cassetty)說，綠色粉末包含脫水綠色蔬菜粉末和其他物質，如維生素、礦物質甚至消化酶，有些還含有益生菌等成分。紐約大學醫學博士拉歐(Shaline D. Rao)表示，它們可以有20種成分、40種成分，有些還含有一點糖，市面上有各種不同版本，宣稱可以補充日常營養素的攝取，但這些產品並不能取代健康的飲食。

綠色粉末有效用嗎？

綠色粉末其中一個品牌Athletic Greens在其網站上表示，該產品可以「填補營養缺口、促進腸道健康並維持全身活力。」類似宣傳健康效果的品牌名單很長：Kiala Nutrition、Betterdays Co. Bettergreens、BloomAmazing Grass Green SuperfoodSakara Organic Protein + Greens Super Powder，可說是不勝枚舉。但專家表示，這些粉末不太可能成為神奇的營養來源。

有些研究也顯示，特定的粉末可能是有益的。例如2011年一項關於Greens+的研究表明，「它可能在降低慢性病風險方面發揮作用」，而2004年對同一產品的一項研究結果為「Greens+可以增加活力和能量」。但2011年的研究得到該品牌商的金援，還為該研究提供了Greens+作為研究樣本，所以結論讓人持保留態度。

卡賽蒂說，即使這些研究表明它們可以提高血液中的抗氧化水準，也可能不代表對健康有益。此外，這些補充品未獲FDA批准，並且不受藥物相關法規約束。卡賽蒂說，綠色粉末或許就像市面上一些特效藥或靈丹妙藥，但當涉及身體健康時，大家都知道其實沒有特效藥。

紐約市註冊營養師韓蕭(Gena Hamshaw)懷疑這些粉末是否有對健康有那麼多直接效益。韓蕭說，它們可能含有一些很好的維生素和礦物質、可能含有一些抗氧化劑，但這不是一夜之間就能感覺到的，而且不應該用它們代替吃蔬菜。

拉歐表示，把綠色粉末作為蔬菜的完全替代者，這將是非常具有挑戰性，如果你那樣做，可能會面臨營養不良的風險。

綠色粉末安全嗎？

根據卡賽蒂的說法，在大多數情況下，綠色粉末「可能是安全的」。她補充說，她不認為它們不安全，但可能是不必要的，特別是因為它們很貴，而且你可以透過其他食物以經濟實惠的方式獲得這些營養素。拉歐也同意它們是安全的，但她表示，必須將它其視為適度、飲食之外的補充，並確保沒有過度食用。

服用時該注意的事

如果將綠色粉末與其他營養品一起服用，它們可能不安全。卡賽蒂說，大多數維生素和礦物質都有上限，攝入過多恐會導致一些問題和併發症。拉歐說，如果有慢性健康問題或定期服用藥物，應該在嘗試綠色粉末之前諮詢醫生。

天然食品比綠色粉末好

卡賽蒂說，多數人吃蔬菜會比吃蔬菜粉更好。僅僅因為某些東西含有維生素、礦物質和天然成分，例如從綠色植物中萃取的粉末，並不意味它適合所有人，也不意味它能提供任何神奇的好處；健康的第一步，真的是在於你的日常飲食和其他生活方式上的努力。

卡賽蒂解釋說，人們可以從食物來源中獲取更好的營養成分，儘管綠色粉末可以提供營養，但它仍然是一種含有許多不同成分的高度加工食品。拉歐說，她認為最好的答案是攝取健康均衡的飲食，例如新鮮水果和蔬菜。

蔬菜 社群媒體 TikTok

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