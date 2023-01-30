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選購時尚洗衣籃 讓洗衣間質感Up Up

編譯陳韻涵／即時報導
兼具時尚、美觀與實用功能的洗衣籃，可提升洗衣空間的整體質感。取自Amazon網站
兼具時尚、美觀與實用功能的洗衣籃，可提升洗衣空間的整體質感。取自Amazon網站

「美麗家居」(House Beautiful)雜誌建議，利用裝飾性強烈的手工藤編洗衣籃來提升洗衣空間的整體質感，這些洗衣籃兼具時尚、美觀與實用功能，讓它不僅只是放髒衣服的收納空間。

(取自Brabantia網站)
(取自Brabantia網站)

．Brabantia Bo洗衣籃，199.99元

挑選荷蘭Brabantia的商品準沒錯，該品牌去年獲得「優質生活獎」(Live Better Award)，大容量60公升的收納空間，讓使用者不用擔心髒衣服滿出來。 

「美麗家居」資深購物編輯艾希斯‧布里奧內斯(Isis Briones)說：「我也喜歡這款洗衣籃可分開的設計，讓我可以輕鬆提著一袋要洗的衣服，從紐約公寓的房間下樓走到洗衣間。」

(取自Wayfair網站)
(取自Wayfair網站)

．Wade Logan®仿皮革帆布洗衣籃，35.99元

如果不喜歡彩色花樣，這款素色帆布洗衣籃絕對是首選。

(取自PBTeen網站)
(取自PBTeen網站)

．Pottery Barn Teen甜筒冰淇淋洗衣籃，149元

喜歡古怪裝飾風格的使用者會喜歡這款編織的甜筒冰淇淋造型洗衣籃。

(取自urbanoutfitters.com)
(取自urbanoutfitters.com)

．Wicker角落洗衣籃，99元

善用角落空間，這款竹編洗衣籃相當適合。

(取自Food52網站)
(取自Food52網站)

．Steele Canvas Basket Corp分類洗衣籃，385元

把髒衣服丟進洗衣籃的時候，就先分類淺色與深色服飾，省時便利。

(取自West Elm + Mara Hoffman網站)
(取自West Elm + Mara Hoffman網站)

．Mara Hoffman棉質洗衣籃，70元

讓這款鋪棉洗衣籃帶來一點放蕩不羈的風格，一大一小的配置可分別收納不同織物，小籃子裝被毯與毛巾，大的則拿來裝髒衣服。

(取自West Elm網站)
(取自West Elm網站)

．Clearance開放式竹編洗衣籃，39.99元

有選擇障礙嗎？三角形編織圖案的開放式竹編洗衣籃絕對不會錯，既美觀又實用。

(取自Esty網站)
(取自Esty網站)

．GrasShanghai手編洗衣籃，78.4元

藍白手編附蓋洗衣籃，凸顯使用者的個性與特色。

(取自Wayfair網站)
(取自Wayfair網站)

．Red Barrel Studio®防水洗衣籃，31.99元

這款可丟進洗衣機洗滌的防水洗衣籃看起來非常大，但它可以完全折疊收納，實用好收。

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