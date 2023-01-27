哪些營養補充品不宜「配對」服用？專家告訴你

服用不同營養補充品時，要注意是否需間隔一段時間。取自pexels

銅幫助人體製造血紅素和膠原質，也促進鐵質的吸收；鋅對免疫系統和皮膚有利，也有防止骨質酥鬆的功效。這兩種營養劑同時服用，卻可能大大減低各自的功效，為甚麼？

藥草生命營養公司世界營養教育訓練部主任鮑爾 曼（Susan Bowerman）說，如果銅和鋅片同時服用，會搶著被胃腸吸收，通常鋅會搶贏，「這表示，兩者等量服用的話，一段時間過後，會導致缺銅。」已配好的多種維生素丸就不會有這問題。

鐵和鈣也是不宜配對服用的營養補充劑。鮑爾曼說，不管哪一形式的鈣，都會阻礙鐵的吸收，因為兩者會競爭依附到消化道同一個受體上，影響最終的吸收量。停經期女性最可能這兩種礦物質都不足，要特別留意這兩種補充劑的吃法。她建議分開時間吃，讓身體最大量吸收。

纖維也是重要營養成分，但是，如果服用過多纖維補充劑的話，鋅、鎂、鐵、鈣、磷等礦物質的吸收，可能受到干擾。解決辦法：女性每天從天然食品和補充劑攝入的纖維量不要超過25公克，男生近38公克，就可降低礦物質的吸收受到干擾的風險。

鐵對人體另一重要功能是加速氧氣的運輸，然而還是很多人，尤其是過了停經期的女性，三餐當中鐵的攝入量還是不夠。而不少人服用綠茶粉丸，殊不知綠茶所含的茶多酚（ polyphenol）雖有抗氧化、抗炎、抗腫瘤、抗輻射、抗高血脂、延緩衰老等功效，卻也會阻礙鐵質的吸收。

鐵質和綠茶既然也是不宜同時服用的營養補充品，鮑爾曼建議最好隔開至少2個小時。

紅麴（Red Yeast Rice，又稱紅麴米 ）和烟酰胺（niacin，維生素B3）都有降血脂功能，但很不幸，鮑爾曼說，兩者不能同時服用，因為「同時服用可能會干擾肌肉 正常運作。」