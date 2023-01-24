腳底乾裂別等春夏才處理 寒冬就要及時護膚

護腳如護膚，把護腳當作每日必做的功課，乾裂毛病治好後，也不要中斷。取自pexels

腳底乾裂不要等到春天、夏天才去治療，寒冬時節更要及時處理。了解其成因，再循專家建議的4個步驟處理，會讓你感覺腳底「又軟又胖」如嬰兒時期。

皮膚科醫師吳樂瑞-洛伊德（ Heather Woolery-Lloyd）說，濕疹可能是手腳乾裂的原因，年紀大了，皮膚天然產生油脂的能力降低，也是原因。足科醫生坤哈（ Miguel Cunha）說，糖尿病 、 甲狀腺機能失調、乾燥綜合症（Sjögren's syndrome）、香港 腳、扁平足、久站不動、乾冷天氣等，都可能導致腳底乾裂。如何改善？

第一步，泡溫水，每周至少一次，洗完澡後，讓兩腳浸溫水10-15分鐘，讓厚如繭的皮膚軟化。講究些的人，可滴上幾滴精油或保養鹽如Dr. Teal's Pure Epsom Salt，泡開後要用浮石或磨砂板磨平也容易些。

第二步，保釋潤滑，腳皮硬的人，每天都要做。足部和全身運動專家史布利查（Emily Splichal）建議，產品說明標誌的成分含尿素或乳酸的保濕劑較佳，不但可以去皮，還可保濕。坤哈建議用，睡前用Bare 40 Moisturizing Urea Gel尿素膠擦腳，然後用沙蘭樹脂膠紙（saran wrap）包好，穿襪子固定住睡覺。

第三步，慎選鞋子，腳底龜裂久未改善的人，該檢討一下鞋子是不是問題根源，史布利查說，「特別是比較緊的鞋子，例如靴子，限制了腳部活動的空間，或是腳跟部分較硬的便鞋，」因為有些塑膠鞋墊墊高了腳跟，也縮小了鞋子的空間，容易把腳底皮膚壓成繭。換穿質地柔軟、沒有腳跟墊的鞋。

第四步，護腳如護膚，把護腳當作每日必做的功課，乾裂毛病治好後，也不要中斷。史布利查說，「治療腳底乾裂的最佳方法是，避免讓腳底乾裂，每日保濕、每周去皮養成習慣，不管天冷天暖，都很重要。」給足下 TLC（溫柔，愛心，關懷），有何不可？