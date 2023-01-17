天冷暖氣斷了怎麼辦 專家提供保命7招

住處暖氣突然斷了，厚衣、毛毯這時可派上用場，重點是保持體溫。取自pexels

天冷，住處暖氣突然斷了，怎麼辦？專家教你保命7招，看清楚：

一、不要開門關門。這樣可以保住室內的暖氣。氣象局建議，不用的房間也關好，少浪費一點暖氣。若可能，全家盡量齊聚一室，抱團取暖保住體熱。有寵物貓狗，此時正宜互相親熱。

二、窗簾門簾關好。夏天關窗簾，是為了把熱氣擋在外頭，冬天則可防止熱氣從玻璃滲出，暖氣供應中斷期間，尤其晚上，更要把窗簾關密，但太陽出來後，要打開來，接收太陽的熱量。

三、把門封好。用毛巾或破布，捲成細長的軸子，堵住門底的隙縫，進一步防止暖氣外洩。市面上也有Maxtid之類專門堵門縫的絕緣體，即使不是停電或暖氣斷供的緊急情況，平時也可用來防堵冷暖氣流失，節省電費或瓦斯費。

四、穿暖一點。厚衣、毛毯這時可派上用場，重點是保持體溫。氣象局說，質料輕的寬鬆衣服可多穿幾層，梅約診療所說，內衣毛料和絲織的比棉質的保暖，外套則以防風防水質料為佳。戴上帽子也不錯，可防止頭部熱量散逸。手套戴薄的即可。

五、飲食正常，保持水分。有熱食、熱飲更佳。但要忌咖啡 和酒，因為刺激性的飲料會加速體熱排散，喝熱開水或不含咖啡因的茶最好。

六、切忌用瓦斯爐或電爐代替暖氣源。上面幾招保暖仍不夠，室內溫度持續下降，難免會想到用瓦斯爐或電暖爐供應暖氣，不行，瓦斯爐可能造成一氧化碳中毒，電暖爐的風險雖不是毒氣，卻是著火--融掉附近的塑膠、燒掉可燃物。

七、慎防低溫 症。體溫低於攝氏35度，對老人和小孩特別危險，一定要及早發現、處理。發抖、失憶、言詞不清、疲倦，嬰兒臉部泛紅、皮膚變冷、沒精神，都是症兆，立即叫救護車，等待時間，疾病防治中心 說仍要穿暖，在保暖層內肌膚傳熱，灌熱開水入口等，都可提升體溫。