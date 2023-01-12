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趕走冬季憂鬱 4個簡單方法讓心情好起來

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
許多人在冬天時多少都會感到心情有些沮喪，如果每天都可以嘗試做幾件事，有助於提振情緒。取自Shutterstock
許多人在冬天時多少都會感到心情有些沮喪，如果每天都可以嘗試做幾件事，有助於提振情緒。取自Shutterstock

許多人或許會發現冬天讓他們的心情比一年裡其他季節糟糕；畢竟，每天面對的是更短的白日和更長的黑夜。穿得暖和些來對抗低溫是必要的，而且因為戶外太冷，所以多數人可能待在家裡的時間更多。根據專家的說法，以下這些小習慣，可以改善冬天的心情。

美食網站Eat This, Not That!訪問了醫學博士波賀爾(Mike Bohl)，他表示，有些人會患上季節性情緒障礙，一種和季節變化有關的抑鬱症，可能是由日照減少所引起的。多數人可能不至於有季節性情緒障礙，但多少都會感到心情有些沮喪。如果每天都可以嘗試做幾件事，有助於在冬天提振情緒。

1.每天運動

運動是讓人感覺良好的關鍵，原因很簡單，透過運動，將促進血液流向大腦，這對一年中任何時候的情緒都會產生積極影響，更何況是在寒冷的冬季。

波賀爾指出，即使每天運動10分鐘，也能產生有益的效果。例如，可以為自己設計一個10分鐘的早晨運動，每天醒來後持續進行。要做些甚麼運動，取決於每個人的狀況和喜好，可挑選一些能在臥室裡完成、不需要健身設備的簡單運動，例如伏地挺身、仰臥起坐、弓箭步、深蹲、開合跳和靠牆蹲。

2.社交互動

另一件要嘗試去做的重要事項是社交互動，這對情緒也有非常正面的影響。

例如，如果天氣不佳，你可能不想去酒吧喝一杯或在附近咖啡館小坐。但波賀爾建議，可以做的一件簡單事情是，每天給一個朋友打電話、一次聊15分鐘。聊天的對象可以是平日的朋友圈，或藉此機會打給一個有段時間沒有聯繫的人，比如一位大學同窗好友。

3.抽點時間進行正念活動

保持活躍和社交互動有益健康，但將正念 (mindfulness，或稱靜觀) 融入每一天的生活也很重要。手機裡有很多這類app，可以查看提供正念活動的時間，隨時利用空檔時間體驗。

波賀爾建議，如果早晨運動10分鐘，便可以安排在睡前做10分鐘冥想。如果有季節性情緒障礙，不妨走到戶外陽光下或在室內使用燈光，也可以改善情緒。每天早上若能有30分鐘的額外光線，整個冬季都可以讓自己保持好心情。

4.每天嘗點新的零食

發現新的健康零食，可以照亮每一天，有助於提升整體情緒。根據波賀爾的說法，有幾個原因：首先，多樣且營養的飲食對心理健康很重要。每天發現一種新的零食，然後花點時間享受它的美味，甚至可以自己製作，更有成就感。

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