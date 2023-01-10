詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

多數「不需要的電話」來自詐騙份子，宣稱代表國稅局、國土安全部，或者銷售汽車維修等不需要的服務。取自pexels

很多人都有這樣的經驗，當拿起電話聽到：「我們一直在努力與你聯繫，了解你車子的延長保修期。」這是一則預先錄製的語音，會指示接電話的人按某個號碼或保持線上狀態。

「不要上當，這可能是一個騙局。」過去八年，聯邦通信委員會(Federal Communications Commission, FCC) 消費者服務中心接到超過200萬起消費者投訴，「不需要的電話」(unwanted calls) 是這些投訴的最大來源。根據「今日美國」的一項分析，向FCC投訴的報告中至少有55%是因為「不需要的電話」所引起的，包括電話行銷和AI 機器人。

FCC資料庫顯示消費者在過去八年中向FCC申訴的808,342次「不需要的電話」，但這些僅占所有投訴的60%。除去重複的電話號碼，FCC資料庫收錄了55萬個這類號碼。被列在資料庫中並不一定意味著來電者不懷好意，且FCC不會調查或解決這些個人投訴，僅使用它們來協助FCC執法和制定政策。更多不受歡迎的電話報告由聯邦貿易委員會 (FTC) 保存，該委員會設有「請勿來電登記處」(Do Not Call Registry)，並接受投訴。

是誰打來的？

電腦科學系副教授拉吉布·哈珊(Ragib Hasan)說，大多數「不需要的電話」來自詐騙 份子，宣稱代表國稅局、國土安全部和不同的公司，或者銷售汽車 維修等不需要的服務。

自2015年以來，FCC每年平均收到17萬1,223起騷擾電話投訴。這些投訴主要來自推銷汽車保單的AI語音機器人。據FCC網站稱，這些電話通常包含有關使用者汽車和維修的具體資訊，使電話乍聽之下沒有問題。

FCC收到的其他消費者投訴，還有涉及訴訟和刑事指控的詐騙電話、社會安全號碼網路釣魚，以及與保險或醫療保健相關的電話。

許多AI機器人打的電話來自海外。2021年，Industry Traceback Group(ITG)稱，65%的語音服務公司被認定為非法使用AI機器人，但他們多來自國外。普林斯頓大學電腦科學系助理教授梅耶(Jonathan Mayer) 說，詐騙電話通常來自海外，並透過不法的電信服務傳送資訊。

多少機器人語音電話？

除了FCC之外，聯邦貿易委員會也受理不受歡迎電話的投訴，但兩家機構的投訴都只是冰山一角。哈珊說，大多數人從不向FCC或FTC的請勿來電登記處投訴違規行為；他們要麼不知道投訴流程，要麼覺得很麻煩。

聯邦貿易委員會對詐騙電話的追蹤顯示，從2021年1月到2022年第三季，共收到了近23萬件電話欺詐報告、金錢損失近5.9億美元。

FTC的請勿來電登記處允許用戶登記他們的號碼以阻止來自各公司的銷售電話。 該號碼在註冊31天後，使用者可以提報不需要的銷售電話。從2021年10月到 2022年9月，平均每10萬名登記者投訴935起，其中超過60%是機器人撥打的電話。

YouMail是一家提供機器人來電攔截軟體的公司，它設了一個Robocall指數，來統計每個月機器人撥打的數量。僅在12月，它就提報了43億通機器人語音電話，這相當於每天撥打1.366億次電話，等於平均每人接到13次電話。

如何阻止詐騙電話和機器人語音電話

FCC的一份提醒清單告訴人們：如果你接聽電話，而來電者(或錄音)要求你按下一個按鈕以停止接聽電話，你就應該立刻掛斷電話。

以合法管道來阻止這些「不需要的電話」的方法，除了將名字添加到FTC的「請勿來電」登記表中，專家還建議可利用一些工具，例如YouMail和RoboKiller。

為什麼「不需要的電話」很危險？

專家說，語音的電話推介不會隨機發送給人們。YouMail執行長奎立西(Alex Quilici)說，這些行動是非常有針對性的，醫療保險的機器人詐騙電話會針對65歲以上的人，學生貸款詐騙者往往給25至45歲的人打電話；有時他們甚至有購買特定醫療設備民眾的名單。

專家們認為，詐騙者可能會透過在網路搜索，或搜尋具有共同特質的人名單來找出潛在受害者。他們傾向以弱勢群體為目標，利用心理技巧來操弄他們的不安全感並進行詐騙。

佛羅里達州網路安全公司CyberSecure IT Solutions執行長瓦喬(Christian Wartchow) 表示，詐騙電話多鎖定弱勢族群，他們每周都會發現大量年長者接到冒充亞馬遜或Spectrum，來竊取受害人個資。

FCC做了什麼？

多年來，FCC一直在努力打擊「不需要的電話」，對明顯非法的來電顯示和機器人語音電話行銷採取積極的執法行動。此外，也要求電信服務商實施各種形式的來電驗證，封鎖非法的電話。

2017年，FCC授權語音服務提供者阻止某些看似來自「無效、未分配或未使用的號碼」。兩年後，TRACED法案獲得通過，要求電信服務商提交一份機器人電話防堵計畫，並驗證每次通話的來電顯示資訊要與來電者的真實電話號碼相符。

奎立西說，FCC 做了很多工作，我們已經看到詐騙電話有所下降，這雖然很好，但威脅仍然很大，因為詐騙者變得越來越聰明，撥打對象也更有針對性。他說，消費者需要採取必要的措施來保護自己。