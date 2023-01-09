「殘枝敗葉」種出新鮮蔬菜 專家建議從這幾種入手

有些家常菜可從「殘枝敗葉」重生，不妨先在室內用小容器培養。Getty Images

芹菜、胡蘿蔔、羅勒（九層塔）等家常菜可從「殘枝敗葉」重生，先在室內用小容器培養，要大量收穫可移到室外。

先把芹菜梗放入碗裡，水半滿以上，不出幾周就長出嫩葉，可摘來當沙拉或做湯，初夏移到室外，注意水份要充足，連續幾個月你大概不必買芹菜了。

買來的萵苣，綠葉摘完，剩下發黃的葉柄不要丟掉，泡在水裡，放到窗台，不到兩個禮拜，就長出新的嫩葉來！從來沒有栽植經驗的人或小孩初嘗試，萵苣都是絕佳「題材」，希望初試者從此步入「植栽俱樂部。」

青蔥也很容易從「殘枝」再生，但要把根部留著，一碗可種上十來棵，約兩周就有新的蔥苗可摘；把根部移到土壤，三、四個禮拜之後，根部就會長出蔥粒，不想收穫、曬乾它，可讓它開花結子，供來年撒種擴大地盤。

胡蘿蔔也是很容易再生的蔬菜 ，不過要留下頭部，朝上放在扁平容器中，長出很像蘆筍的葉子，剪下來，當作炒青菜的葉菜，也可做成胡蘿蔔葉醬。它富含鉀，營養又美味。如果要收穫胡蘿蔔根，開始發芽時就移植到室外去，兩三個月就有整根胡蘿蔔可吃了。留下一根，讓它開花結子，這樣，又多了一樣「明年菜園計畫」的選擇。

羅勒（台語九層塔）更容易從殘留枝再生，吃越南 麵有剩的，不要丟掉，帶回家泡在水裡，放在窗台，不幾天就開始長新葉讓你採來做菜。春季或初夏栽種更容易活，記住要經常採嫩枝葉，不要讓它開花，但每棵也不要超過三分之一，才能源源不斷有新鮮羅勒供應。

蒜有兩種種法：要吃蒜葉，把蒜片排整齊放到碗裡，每天澆水，長出新枝，就可剪下來拌入沙拉或磨碎來當沾醬。要吃蒜頭就得多花點功夫，下雪前就埋入土裡，來年夏天葉子開始泛黃後，就可「拔蒜頭」了。