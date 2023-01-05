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維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

編譯徐薏茹／即時報導
日常飲食中加入發酵食物能顯著提升腸道健康。取自Shutterstock
日常飲食中加入發酵食物能顯著提升腸道健康。取自Shutterstock

腸道健康不容小覷，不僅影響生活各層面，如心理與認知健康，近期的研究還發現能影響血壓等。想要追求腸道健康，就先從調整日常飲食開始做起，Eat This, Not That! 網站訪問專家，推薦對腸道有益的飲食習慣，不僅能促進消化，還能增進腸道微生物群落的健康。

吃發酵食品

專家指出，日常飲食中加入發酵食物能顯著提升腸道健康，營養師瑪麗．羅格斯(Marie Ruggles)說：「每天的飲食應該包含一種發酵食品，可以選擇全脂牛奶優格、味噌或發酵蔬菜，如德式酸菜(sauerkraut)。」

2021年一項研究發現，富含發酵食品的飲食能增加腸道微生物群落的多樣性，減緩發炎，並提升免疫反應。

早餐或點心吃點優格

營養師麗莎．楊(Lisa Young)說明，優格是一種含有益生菌培養物的發酵食品，「某些希臘優格還添加嗜酸乳桿菌、乾酪乳桿菌等益生菌，可以幫助增加消化道中的好菌。」

除此之外，優格還可混合其他高纖維、對腸胃有益的食物一起享用，如莓果、堅果等。

優格是一種含有益生菌培養物的發酵食品。取自Shutterstock
優格是一種含有益生菌培養物的發酵食品。取自Shutterstock

多吃燕麥

營養師古德森(Amy Goodson)說燕麥是一種益生元(prebiotic)食物，有益於腸道內的益生菌生長，燕麥還含有β-葡聚醣(beta-glucan)纖維，與健康的腸道菌有關。

燕麥是一種益生元(prebiotic)食物，有益於腸道內的益生菌生長。取自Shu...
燕麥是一種益生元(prebiotic)食物，有益於腸道內的益生菌生長。取自Shutterstock

多吃豆類、莢豆

根據營養師蘿拉．艾利(Laura M. Ali)的說法，豆類、莢豆能作為益生元，成為腸道益生菌的營養來源，「鷹嘴豆、黑豆、腰豆、小扁豆是極好的纖維來源」，能與益生菌一起作用幫助消化。

平常如果沒攝取足夠的纖維，可能就會出現脹氣、飢餓感增加或胃部不適等狀況。

豆類、莢豆能作為益生元，成為腸道益生菌的營養來源。取自Shutterstock
豆類、莢豆能作為益生元，成為腸道益生菌的營養來源。取自Shutterstock

多吃莓果

除了豆類，艾利也大力建議多吃莓果，「莓果不只是良好的纖維來源，還富含抗氧化劑和維他命C，能給予好菌養分，並降低胃腸道炎症」。

莓果富含抗氧化劑和維他命C，能給予好菌養分，並降低胃腸道炎症。取自Shutter...
莓果富含抗氧化劑和維他命C，能給予好菌養分，並降低胃腸道炎症。取自Shutterstock

多樣化飲食

研究表明，我們吃進的蔬食種類愈多，腸道細菌就更多樣化，羅格斯說：「每種食物的獨特複合物帶有纖維，給予原本就在腸胃中不同種類的好菌養分，而且多樣化的菌群能增強免疫系統。」

每種食物的獨特複合物帶有纖維，給予原本就在腸胃中不同種類的好菌養分。取自Shut...
每種食物的獨特複合物帶有纖維，給予原本就在腸胃中不同種類的好菌養分。取自Shutterstock

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