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冬季播種有技巧 善用飲料瓶打造「迷你小暖房」

記者張聲肇 / 即時報導
冬天時可用大號飲料或牛奶瓶建立育種的「迷你小暖房」。取自Joe Gardener網站
冬天時可用大號飲料或牛奶瓶建立育種的「迷你小暖房」。取自Joe Gardener網站

愛拈花惹草卻苦於室內空間不夠大的庭園栽植者，不用愁，專家教你冬季室外播種的技巧，春天來臨前不會讓你閒得發慌。

首先，準備下列器材，建立育種的「迷你小暖房」：大號飲料或牛奶瓶（每瓶限栽培一種植物）、剪刀或裁刀和鑽子、水、栽培土、種子、黏貼膠布、不脫色筆。

把瓶子對半割開，底部鑽幾個滲水洞，蓋子打開；把栽培土澆濕，凝固成團，每瓶底部朝上放4-6吋，再根據種子包裝說明下種，注意密度，也不要「混種。」種好後，用膠布把「迷你暖房」封好，標明植物名稱和下種日期，放到向陽、避風處。

培育期較長的植物，如多年生的花、冬季蔬菜和本地灌木，冬至到1月底前就要下種。耐寒的多年生和一年生植物，則陽曆新年到2月底前下種。不耐寒的一年生植物，要等到天氣轉暖的3月或4月，地面不再有霜的時候才下種。

冬天下種的植物和正常時節下種的一樣，一開始都需特別關照，注意泥土水分夠不夠，若太乾燥，要補充水分。如果秧苗開始枯萎，把它移到陽光較少的地方。雨雪都不必擔心：雪有保暖防風作用，雨水多，可替你省卻澆水的功夫。

秧苗長出一兩片「成樹」葉，天氣也開始轉暖後，「暖房」的防護層可予縮小，方法二選一：多開些通風口，或把瓶蓋打開，到晚上如果氣溫太低，還是要封回去。如果長的太密，可分植到其他「迷你暖房」裡，疏散開來。

春天來臨時，你的冬栽瓶裡應該已經綠意盎然，準備迎接「新春」了。參考一下每種種籽的包裝袋說明，依序把各種花木蔬果移植到庭院各角落去。移植前，注意一下最後清理工作，例如拔除雜草，讓「新生代」植物，健康快樂入住它們的新家，為你創造滿園飛花春意鬧的新景象。

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