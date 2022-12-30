租車附帶項目繁多 哪些該付？哪些其實可以省？

租車時，常會被詢問附帶項目，那些該付錢買個安心？那些可以省？值得研究清楚。Getty Images

租好車，要拿車時，車行的人常會問，要不要多加駕駛人、要不要導航器？等等附帶項目，那些該付錢買個安心？那些又可省？

最常遇到的保險 問題是，你原有的汽車保險，有沒有「租車 」條款？消費者報導記者普瑞斯頓（Benjamin Preston）說，即使有保，也要搞清楚碰撞理賠額是不是一樣，如果賠償額不高，或自付額很高，那就該考慮替這部租車買個保險。

有些信用卡 附有「租車險」的好康，但也要弄清楚具體細節 -- 像你自己的汽車險一樣呢？還是只提供理賠時的自付額和拖車費？旅遊理專弗潤曲（Sally French）說，信用卡附帶的租車保險，即使不算大優待，總比餐廳簽帳回饋3%好。經常要出差租車的人，最好買一整年包括駕駛租用車的旅行平安險。

旅遊顧問多數認為還車前，自行加滿油最划算，不用預先「買」滿缸的油，因為租車公司先向你收滿缸油的錢，但你只用掉一半甚至四分之一，也不退錢給你。弗潤曲說她一定自己加滿油還車，「信用卡加油還累積點數呢。」

但如果你是拖到最後一刻才趕到機場還車的人，還車前找加油站加滿油那個緊張匆忙，甚至誤了班機，代價都遠高於預先付的汽油錢，Priceline副總卜魏提（ Lucy Bueti）說，行程滿檔、停下來加油可能耽誤班機的人，預付滿缸油的錢，還是值得。

要不要向租車公司租用導航器？All the Hacks播客哈欽生（ Chris Hutchins）說，只要有智慧型手機，就可搞定諸多「科技支援」功能，因為新型的出租車大多有藍芽或USB插槽，不用多花錢租導航器或收聽網路串流音樂。大不了，自備Garmin導航器等，也可省下「租金。」

如果出國，最好比較一下，手機的國際漫遊費和當地租用導航器比起來，哪個划算。弗潤曲說，當地租導航器也許比國際漫遊還省。