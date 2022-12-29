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高血壓藥Quinapril亞硝胺成分有致癌風險 藥廠回收

記者張聲肇 / 即時報導
高血壓藥Quinapril所含亞硝胺長期吸收有致癌風險， 藥廠於上周主動回收。(示意圖，Getty Images)
高血壓藥Quinapril所含亞硝胺長期吸收有致癌風險， 藥廠於上周主動回收。(示意圖，Getty Images)

高血壓藥Quinapril所含亞硝胺（nitrosamine）成分長期吸收有致癌風險， 藥廠已於上周主動回收。

食品藥物管理局公布回收消息，說魯品製藥廠（Lupin Pharmaceuticals Inc.）生產的Quinaplril 20毫克和40毫克藥丸（90粒包裝）可能含有高劑量的亞硝胺，超過每日可吸收量。通常醃製肉、烤肉、蔬菜和奶製品也含亞硝酸。

回收聲明說，每個人都會接觸到或多或少的亞硝胺，但是，如果長期吸收過量，會增加致癌的風險。已在服用Quinapril的人，不必立即停止服用，可和醫生商討要不要改用其他降血壓藥。

回收的Quinapril是2021年3月到2022年9月出廠，效期在2022年12月和2024年3月之間的90粒一盒包裝，20毫克的出廠批號是G102929，40毫克的批號有三個，分別為G100533、G100534和G203071。

魯品藥廠說，9月它已停止生產Quinapril，現在正和配銷商研議回收藥的後續處理。目前為止，沒有聽到任何和回收藥物有關的發病案例。

Quinapril是治療高血壓的藥。另一家藥廠也於10月底收回含同一成分的高血壓藥。

美國奧若賓多製藥廠（Aurobindo Pharma USA）回收2批號Quinapril 和 Hydrochlorothiazide藥丸，理由也是所含亞硝胺有致癌風險。

高血壓 致癌 蔬菜

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