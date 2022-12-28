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天寒地凍 水管保持緩慢出水可防爆裂

記者陳曼玲／即時報導
寒冬防止家中水管凍結，可打開離家中進水開關最遠端的水龍頭，讓一支鉛筆芯直徑大的水流從水龍頭中緩慢流出，讓水管內的水保持流動而不結冰，直到戶外溫度高於冰點。取自pexels
寒冬防止家中水管凍結，可打開離家中進水開關最遠端的水龍頭，讓一支鉛筆芯直徑大的水流從水龍頭中緩慢流出，讓水管內的水保持流動而不結冰，直到戶外溫度高於冰點。取自pexels

天寒地凍時，人出外要保暖，房屋內的水管也要注意絕緣隔冷，以防水管內的水結凍而使管道爆裂。專家建議要欲門度假的人可以關閉家中進水開關，若待在家裡，可以打開離家中進水開關最遠端的水龍頭，讓一支鉛筆芯直徑大的水流從水龍頭中緩慢流出，可以使水在水管內保持流動而不結冰，直到戶外溫度高於冰點。

霍華德郡(Howard County)公共工程部代理主任夏皮羅(Art Shapiro)說，讓水管緩慢出水，雖然會犧牲幾加侖的水，但可以避免水管結凍，導致爆裂帶來的損失。

以下是專家建議保暖水管的簡單方法：

• 用熱膠帶(heat tape) 包裹在牆壁外面的水管道，這是一種可自動加熱的電纜(electric cable)。

• 用絕緣材料包裹暴露在冷空氣中的水管，即使用報紙也有幫助。

• 把會通風的門窗和閣樓密封住，可消除管道附近的冷空氣來源。

• 如果發現水表(water meter)上的水壓開始下降，可打開溫水流過水管，以融化水管道內的結冰。

• 打開櫃子的門讓暖空氣進入，使櫃子後方的水管保持溫暖。

• 如果水管結冰，首先找到並關閉主供水閥，以防管道破裂。接著打開水龍頭讓水流過管道融化結冰。再用吹風機輕輕加熱管道周圍，加熱時注意要遠離易燃物，而且不要用火，也不要使用會導致融化的冰沸騰的設備。

• 由於輸送到家中服務管線的戶外水管壓力高且流動速度快，不太可能結冰，因此宜檢查家中是否有其他凍結的水管道，尤其是沿著外牆的管道或將水引入屋內地基的管道。將結凍的水管解凍後，記得要檢查管道是否有漏水，確認冰塊沒有造成水管裂縫或損壞。

• 如果仍無法找到結凍的水管區域、或無法自行解凍，要聯絡有執照的水管工盡早來家中修理。

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