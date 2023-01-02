10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

魚缸平均功率220瓦，年耗電220元，雖然不能將魚缸的泵撤走，但可考慮買節能泵。Getty Images

隨手關燈可省電，但有些電器即使未使用也會耗電，因此，應了解哪些設備在未使用時仍在繼續耗電，如電腦、電視機、立體聲音響以及有線電視和衛星電視的頂置盒。

其實任何裝有內置式數位鐘的電器都會耗電，居民家庭近四分之一的電力是耗在不處於使用狀態的設備上，平均一年210至440元，全美一年沒有使用而浪費的電達190億元。

閒置狀態仍耗電的設備有以下十種。

一、魚缸設備

魚缸平均功率220瓦，年耗電220元。雖然不能將魚缸的泵撤走，但可考慮買節能泵。

二、熱水循環泵

循環泵平均功率28至92瓦，每年電費28至93元。

應為熱水循環泵加上定時器並編入程序，以便在熱水沒人使用的半夜等時候關掉。

三、頂置盒

頂置盒平均功率16至57瓦，年耗電16至57元。

許多家庭有多個頂置盒，可將不用的拔掉電源，還可考慮將頂置盒、電視機和揚聲器等電器插在一個電源板上，以便一次可同時關掉。

四、影視設備

影視設備平均功率7到40瓦，年耗電7至40元。

揚聲器、立體音響、音箱和網路廣播接收器的電源開關很容易拔掉，每年可省電費40元。

五、電扇

電扇平均功率110瓦，年耗電111元。

拔掉不使用電扇的電源線，使用有定時器的電扇，以免入睡後整夜旋轉。

六、電燈

電燈平均功率4至104瓦，年耗電四至104元。

電燈沒有必要總是開著，不用時應關掉，或是改用有定時器的電扇，可自動關閉。

七、電視機

電視平均功率2至54瓦，年耗電2至54元。不看時應關掉電視。

八、電腦

電腦平均功率1至49瓦，年耗電1至49元。

電腦開機時的耗電量雖低，每小時約一分錢，但集腋成裘，應將電腦、顯示器、打印機和電腦音響等插在同一個電源板上，不用時關掉。

筆記本電腦只要插入電源就會持續耗電，因此關上電腦時還應拔掉電源線。取自pexels

九、筆記本電腦

筆記本電腦平均功率25瓦，年耗電26元。

筆記本電腦的電源線都有一個塊狀物，只要插入電源就會持續耗電，因此關上電腦時還應拔掉電源線。

十、手機 充電器

手機充電器的功率只有2到6瓦，但不充電時也會耗電，每天耗電量約0.1至0.5瓦/時。