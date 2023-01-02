我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變種XBB.1.5狂襲 全美感染占4成 CDC：住院率未漲

房價漲40%+房貸利率升至7% 55%買不起現住的房子

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

編譯孫梁／綜合報導
魚缸平均功率220瓦，年耗電220元，雖然不能將魚缸的泵撤走，但可考慮買節能泵。Getty Images
魚缸平均功率220瓦，年耗電220元，雖然不能將魚缸的泵撤走，但可考慮買節能泵。Getty Images

隨手關燈可省電，但有些電器即使未使用也會耗電，因此，應了解哪些設備在未使用時仍在繼續耗電，如電腦、電視機、立體聲音響以及有線電視和衛星電視的頂置盒。

其實任何裝有內置式數位鐘的電器都會耗電，居民家庭近四分之一的電力是耗在不處於使用狀態的設備上，平均一年210至440元，全美一年沒有使用而浪費的電達190億元。

閒置狀態仍耗電的設備有以下十種。

一、魚缸設備

魚缸平均功率220瓦，年耗電220元。雖然不能將魚缸的泵撤走，但可考慮買節能泵。

二、熱水循環泵

循環泵平均功率28至92瓦，每年電費28至93元。

應為熱水循環泵加上定時器並編入程序，以便在熱水沒人使用的半夜等時候關掉。

三、頂置盒

頂置盒平均功率16至57瓦，年耗電16至57元。

許多家庭有多個頂置盒，可將不用的拔掉電源，還可考慮將頂置盒、電視機和揚聲器等電器插在一個電源板上，以便一次可同時關掉。

四、影視設備

影視設備平均功率7到40瓦，年耗電7至40元。

揚聲器、立體音響、音箱和網路廣播接收器的電源開關很容易拔掉，每年可省電費40元。

五、電扇

電扇平均功率110瓦，年耗電111元。

拔掉不使用電扇的電源線，使用有定時器的電扇，以免入睡後整夜旋轉。

六、電燈

電燈平均功率4至104瓦，年耗電四至104元。

電燈沒有必要總是開著，不用時應關掉，或是改用有定時器的電扇，可自動關閉。

七、電視機

電視平均功率2至54瓦，年耗電2至54元。不看時應關掉電視。

八、電腦

電腦平均功率1至49瓦，年耗電1至49元。

電腦開機時的耗電量雖低，每小時約一分錢，但集腋成裘，應將電腦、顯示器、打印機和電腦音響等插在同一個電源板上，不用時關掉。

筆記本電腦只要插入電源就會持續耗電，因此關上電腦時還應拔掉電源線。取自pexel...
筆記本電腦只要插入電源就會持續耗電，因此關上電腦時還應拔掉電源線。取自pexels

九、筆記本電腦

筆記本電腦平均功率25瓦，年耗電26元。

筆記本電腦的電源線都有一個塊狀物，只要插入電源就會持續耗電，因此關上電腦時還應拔掉電源線。

十、手機充電器

手機充電器的功率只有2到6瓦，但不充電時也會耗電，每天耗電量約0.1至0.5瓦/時。

手機

上一則

人體必需礦物質鋅 可從這4種保健食品補充

下一則

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

延伸閱讀

為求獨處 51%民眾躲浴廁關門 家有小孩父母更高達62%

為求獨處 51%民眾躲浴廁關門 家有小孩父母更高達62%
iPhone 14 Pro性能較差？知情人士：問題出在晶片設計團隊

iPhone 14 Pro性能較差？知情人士：問題出在晶片設計團隊
四季裝修公司 溫馨提醒讀者 裝修六大細節要注意

四季裝修公司 溫馨提醒讀者 裝修六大細節要注意
聖誕節南加壁爐禁燃木材

聖誕節南加壁爐禁燃木材

熱門新聞

Trader Joe's秉持初衷，以合理價格提供高品質商品。取自Shutterstock

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

2022-12-30 10:33
賺取被動收入方式很多，絕大多數都要繳稅，但有12種被動收入則不需要繳稅。取自pexels

報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅

2022-12-30 10:58
存放雞蛋，正確的放法是尖端朝下，這點很少人注意。取自pexels

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

2022-12-27 09:48
利用歲末最後幾天採取行動，可參考專家建議降低聯邦稅。取自pexels

把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招

2022-12-28 10:37
酪梨和雞蛋都是營養豐富的天然潤膚霜，可防止肌膚老化。Getty Images

肌膚抗皺不用花大錢 專家：多吃這11種食物

2022-12-29 10:48
衣物一旦沾到污漬，需要立即以去汙劑來處理。取自pexels

2022最佳衣物去污劑 專家鑑定後選出這7款

2022-12-28 10:23

超人氣

更多 >
梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機
加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招
時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊
中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年