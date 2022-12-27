蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

存放雞蛋，正確的放法是尖端朝下，這點很少人注意。取自pexels

小小一顆蛋，學問卻蠻多的，例如，打破蛋殼時，要往平面敲，不要往碗邊或桌角；別太用力敲；打開後要放進去的地方(碗或鍋)，不要有其他東西，要加料，往它上面加，再開始烹調。

存放雞蛋 ，正確的放法是尖端朝下，這點很少人注意，不信，去廚房看看整盒買來的雞蛋，是不是尖端都朝下？從運送到存放冰箱，都倒過來放，不僅是為了保護較脆弱的一端，而是因為如果尖端朝上，蛋容易壞掉。這是何道理？

西羅農場（The Shilo Farm）主人諾亞‧楊（Noah Young）說，蛋尖朝下是有科學道理的。尖端的空氣泡膜可以隔離蛋黃和有害的細菌，譬如沙門氏桿菌。如果尖端朝上，氣泡也會上浮，同時把細菌帶到上層，敏感的蛋黃可能遭到感染。有氣膜在下面頂著，細菌就不容易侵入柔嫩的蛋黃。

為什麼保護蛋黃比保護蛋白重要？根據「鮮蛋日報」（Fresh Eggs Daily）網站的說法，蛋黃較具營養，細菌入侵的話，很容易滋生繁衍。氣泡在上升過程中，可能破裂，釋放出裡面的細菌，細菌在蛋殼裡到處亂竄，難免侵入蛋黃。

回到蛋的諸多規矩，如何分辨蛋是好是壞？「南方生活」（Southern Living）網說，放進水裡，如果浮起來，那就不新鮮了，最好丟掉。搖一搖聽聽它的聲音，如果有像水濺潑激盪的聲音，也表示壞掉了。

蛋是生的還是熟的，「科學火花」（Science Sparks）網站說，把蛋當作陀螺轉一轉，如果轉得很順利、很穩當，那就是熟蛋。如果轉起來搖搖晃晃的，那就是生蛋。

至於敲破蛋殼往平面輕輕敲擊的道理，Chatelaine網站說，敲破後，用拇指分半剝開，這樣，碎殼掉入蛋裡的風險較低，也較不會把蛋黃攪亂，要分開蛋白和蛋黃比較方便。