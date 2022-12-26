冬日汽車存放車庫或路邊 注意這5件事

冬天汽車有時因為不需要使用而停放在車庫或路邊，需要以正確的方法來存放，以免下次要開車時面臨無法發動的窘境。美聯社檔案照

家中汽車 有時因為不需要使用而停放在車庫或路邊，無論是甚麼原因，都需要以正確的方法來存放，以免下次要開車時面臨無法發動的窘境。汽車網站edmunds表示，如果只是讓車輛長時間停在街上或車庫中，可能會遭遇電池沒電、輪胎損壞或引擎故障等狀況。

Edmunds網站的專家整理了一份存放汽車時要注意的事項，可提供會將汽車存放約30天或更長時間的駕駛人參考。專家表示，如果只是出遊一兩個星期，對新車來說應該不會有問題；但如果是舊車，最好能每周發動一次。

1.遮蓋它

把汽車停放在車庫或出租的儲藏空間，可以讓汽車處於穩定的溫度中，保護它免受其他因素影響。如果只能將汽車留在戶外，建議使用可防風雨的汽車罩或是活動車棚，有助於保持汽車清潔與乾燥。

2.補充機油、雨刷水等液體

許多車廠 (例如福特) 建議駕駛人在須存放汽車一段時間之前先換機油。因為用過的機油含有污染物，如果置之不理，可能會損壞引擎。

同樣，在存放汽車前，應將油箱加滿汽油，可防止濕氣積聚在油箱內，並讓鉛封保持乾燥。您還應該購買燃油穩定劑 (fuel stabilizer)，以防止乙醇堆積、避免引擎沾黏、脫漆和生鏽。好的燃油穩定劑可以防止汽油變質長達12個月。

3.電瓶維護

12伏特的汽車電瓶，在長期不發動下最終會沒電。找人每兩周發動一次汽車，如果可能最好保持引擎運轉或行駛15分鐘。定期發動汽車的好處是，可保持電瓶的電量並維持引擎和其他零件的潤滑。把空調打開一會兒，也是個不錯的點子，可以讓零件正常運轉、並讓車內空氣品質變好。

如果無法找到人發動汽車，還有兩個選擇。一個簡單的方法是，取下電瓶負極連接線，但這樣會讓汽車音響和其他設定無法使用；比較好的方法是，購買救車行動電源，將一端連接到汽車電瓶，另一端插入牆上插座，可補充足夠的電力來防止電瓶放電。

4.保護輪胎

可把輪胎充氣到胎壓上限。當汽車靜置時間過長時，會引起胎壓降低，胎壓不足時將增加輪胎的磨損，且汽車的重量會全由四個輪胎接觸地面的部位承受，易造成輪胎變形。

避免輪胎被壓扁、變形，最好的方法是將汽車的四個角落放在千斤頂上。雖然有些費工，但是當重新使用汽車時，會發現輪胎的形狀好多了，因為它們很長時間不需要承受汽車的重量。

5. 防止小動物築巢

汽車存放車庫會使它保持乾燥和相對溫暖。不幸的是，這樣的環境對松鼠之類的囓齒動物也十分具有吸引力。汽車裡有很多地方可以讓囓齒動物築巢，也有很多東西可以讓牠們啃咬。被咬過的電線或管路，可能需要花費數千美元才能修復。

首先，車庫內盡量不要存放任何可用來築巢的食物或物品，減少對囓齒動物的吸引力。若要讓囓齒動物更難進入車內，可放一些捕鼠器或他們不喜歡的驅蟲劑。最後，定期尋找囓齒動物的蹤跡，例如汽車下方的糞便，越早發現並採取行動越好。

Edmunds網站的專家強調，正確地存放車輛是避免日後不便或付出昂貴代價來維修的最好方法。之後，讓汽車擺脫「休眠」狀態則是個相對簡單的事…移除保護罩、檢查車輛、檢查胎壓，並將輪胎充氣到正常狀態。