下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

冰雪天開車，出發前檢查一下10項緊急必備物，備齊即可安心上路。Getty Images

冰雪天開車，出發前檢查一下10項緊急必備物，備齊即可安心上路：

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一、急救包。

這是車上經年必備物，「瑞士安全」急救包還附上18頁的急救指南，幫你應付各式各樣的受傷意外事故。









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二、搭電啟動器。

聯邦緊急事故管理局建議車主購置接電線、啟動器、手機 充電器等。亞馬遜 販售最獲好評的是Noco Boost Plus，兼具啟動器、預備電池、手電筒等功能，駕駛座右邊的手套櫃就放得下。

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三、保溫毯。

需關閉汽車 引擎等待救援時，「瑞士安全」牌緊急保溫毯最幫得上忙，它有兩層聚酯鋁薄膜（ mylar），可把存體熱的90%，又可擋風擋雨抗雪，價格不貴，值得選購。





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四、手套、帽子、襪子、圍巾等禦寒物。

除了後座放件溫暖的毛毯，可多準備圍巾、帽子、手套、毛襪等禦寒衣物，以備不時之需。





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五、掃雪刷和刮冰器。

通常兩樣合一，一端可以掃雪，另一端可以刮除結冰。另外，雨刷水一定要換成不結冰兼除霜，例如Prestone二合一，除霧兼去冰。

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六、縮短型雪鏟。

大雪擋住輪子時，家裡的鏟子不方便放在車裡，買把伸縮型的，這時就用得上。













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七、水瓶裝滿。

大熱天需補充水分，大冷天也不能太久不喝水，尤其車子卡在風雪天裡，不知何時才能看到店家或休息站，自備飲用水有其必要。





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八、耐久存點心。

多數人家裡都備有各式各樣的點心，車上何妨也帶上一些，特別是像營養巴、麥片塊、巧克力等補充養分的乾燥點心，交通堵塞時可以解饞，不知是下一餐何時才有著落的緊急情況，更可能是救命恩物。

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九、車上充電器和行動電源。

手機一刻不可斷電，否則緊急狀況求救訊號都發不出去就慘了。出門遠行，預防手機斷電有兩種方法：車子設備若無USB插槽，可買類似Anker PowerDrive Duo的車上充電器；即使有USB插槽，汽車電池也可能用罄，在這最壞情況，手機的行動充電寶就有用了。

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十、輪胎防滑劑。

寒冬上路，可能遇上結冰或深陷雪堆，輪胎痕不抓地，只能空轉的窘境。加強輪胎的抓力很簡單：小孩玩的沙就可，買一袋放車上吧。