我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方內部通報：全國20天2.48億人染疫

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

記者張聲肇/即時報導
冰雪天開車，出發前檢查一下10項緊急必備物，備齊即可安心上路。Getty Images
冰雪天開車，出發前檢查一下10項緊急必備物，備齊即可安心上路。Getty Images

冰雪天開車，出發前檢查一下10項緊急必備物，備齊即可安心上路：

(取自Amazon網站)
(取自Amazon網站)

一、急救包。

這是車上經年必備物，「瑞士安全」急救包還附上18頁的急救指南，幫你應付各式各樣的受傷意外事故。



(取自Amazon網站)
(取自Amazon網站)

二、搭電啟動器。

聯邦緊急事故管理局建議車主購置接電線、啟動器、手機充電器等。亞馬遜販售最獲好評的是Noco Boost Plus，兼具啟動器、預備電池、手電筒等功能，駕駛座右邊的手套櫃就放得下。

(取自Amazon網站)
(取自Amazon網站)

三、保溫毯。

需關閉汽車引擎等待救援時，「瑞士安全」牌緊急保溫毯最幫得上忙，它有兩層聚酯鋁薄膜（ mylar），可把存體熱的90%，又可擋風擋雨抗雪，價格不貴，值得選購。


(取自Amazon網站)
(取自Amazon網站)

四、手套、帽子、襪子、圍巾等禦寒物。

除了後座放件溫暖的毛毯，可多準備圍巾、帽子、手套、毛襪等禦寒衣物，以備不時之需。


(取自Amazon網站)
(取自Amazon網站)

五、掃雪刷和刮冰器。

通常兩樣合一，一端可以掃雪，另一端可以刮除結冰。另外，雨刷水一定要換成不結冰兼除霜，例如Prestone二合一，除霧兼去冰。

(取自Amazon網站)
(取自Amazon網站)

六、縮短型雪鏟。

大雪擋住輪子時，家裡的鏟子不方便放在車裡，買把伸縮型的，這時就用得上。




(取自Amazon網站)
(取自Amazon網站)

七、水瓶裝滿。

大熱天需補充水分，大冷天也不能太久不喝水，尤其車子卡在風雪天裡，不知何時才能看到店家或休息站，自備飲用水有其必要。


(取自Amazon網站)
(取自Amazon網站)

八、耐久存點心。

多數人家裡都備有各式各樣的點心，車上何妨也帶上一些，特別是像營養巴、麥片塊、巧克力等補充養分的乾燥點心，交通堵塞時可以解饞，不知是下一餐何時才有著落的緊急情況，更可能是救命恩物。

(取自Amazon網站)
(取自Amazon網站)

九、車上充電器和行動電源。

手機一刻不可斷電，否則緊急狀況求救訊號都發不出去就慘了。出門遠行，預防手機斷電有兩種方法：車子設備若無USB插槽，可買類似Anker PowerDrive Duo的車上充電器；即使有USB插槽，汽車電池也可能用罄，在這最壞情況，手機的行動充電寶就有用了。

(取自Amazon網站)
(取自Amazon網站)

十、輪胎防滑劑。

寒冬上路，可能遇上結冰或深陷雪堆，輪胎痕不抓地，只能空轉的窘境。加強輪胎的抓力很簡單：小孩玩的沙就可，買一袋放車上吧。

手機 汽車 亞馬遜

上一則

搭火車從紐約出發的9條路線 愛去哪就去哪

下一則

手比臉更容易洩漏年齡 這12款冬季護手霜快備好

延伸閱讀

風暴席捲東北部 積雪達2呎…500萬人受影響 20萬戶斷電

風暴席捲東北部 積雪達2呎…500萬人受影響 20萬戶斷電

烏克蘭：俄發動無人機攻擊 敖德薩地區斷電

烏克蘭：俄發動無人機攻擊 敖德薩地區斷電
老是手腳冰冷？這幾款加熱重力毯溫暖你一整個冬天

老是手腳冰冷？這幾款加熱重力毯溫暖你一整個冬天
休城水廠老化 致斷電影響水質

休城水廠老化 致斷電影響水質

熱門新聞

聖誕節一天天逼近，假如禮物清單還沒採購完畢，不妨考慮到好市多買齊禮品，或者趁著過節犒賞自己。Getty Images

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

2022-12-14 10:57
標題「Not so cat-like reflexes」，攝影師Jennifer Hadley(USA)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022-12-19 10:13
Chick-fil-A炸雞套餐。取自Chick-fil-A網站

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

2022-12-15 10:27
Trader Joe's超市在今年冬季推出六種健康的節慶零食。取自Shutterstock

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

2022-12-16 10:27
打算送禮物給給吃貨好友，不妨到好市多逛逛，尋找最棒的美味。Getty Images

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

2022-12-21 10:48
「消費者報告」檢測市售28種黑巧克力顯示，所有都含有重金屬鉛和鎘。取自Shutterstock

聖誕節最愛送的禮物…當心 這些名牌巧克力重金屬含量超標

2022-12-19 10:51

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知
氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消

氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消