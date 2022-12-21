擔心膽固醇過高？年假期間安心吃喝4飲食關鍵

新年假期逼近，各種聚餐活動陸續登場，正是一年一度享受各式美食的季節，但是高膽固醇族群，飲食需要節制，以免有礙健康。取自pexels

新年假期逼近，各種聚餐活動陸續登場，正是一年一度享受各式美食的季節。但對於高膽固醇的人而言，就怕大吃大喝之後，膽固醇再次飆升，根據疾病管制局(CDC)統計顯示，全美20歲以上成人，有超過9400萬人膽固醇(超過200mg/dL)超標，若不及時治療，可能會增加罹患心血管疾病的機率，不可輕忽。

專家建議，想要開心歡度年假，關鍵就在於遵守控制膽固醇的飲食準則。

第一、限制乳酪攝取量

「乳酪富含飽和脂肪，會提高膽固醇。」飲食專家麗莎·楊(Lisa Young)博士表示，「乳酪熱量很高，如果吃得太多，很容易導致體重增加。」所以像帕馬森(parmesan)、貝爾(brie)、切達(cheddar)等乾酪因為飽和脂肪含量較高，最好限制攝取。

第二、節制飲酒

沒有比在寒冬派對中，喝上一杯紅酒，更讓人感覺身心舒暢。但是，正在對抗高膽固醇的人，一定要注意節制飲酒。「太多飲料會增加血液中的膽固醇，過量的酒精也會產生不必要的卡路里。」楊博士表示「如果打算在假期聚會上喝酒，請堅持遵守，女性每晚一杯，男士兩杯的準則。」

美國心臟協會表示，沒有足夠的證據證明飲酒可以改善心臟健康，換言之，有高膽固醇的人最安全的方式就是飲酒節制或完全避免飲酒。

第三、對抗膽固醇的最佳食物之一就是堅果

根據研究，堅果被證實有助於降低膽固醇，同時可以降低LDL膽固醇以及甘油三酯、體重、身體質量指數 (BMI)和血壓 ，其中腰果尤其能夠幫助提高「好」膽固醇(HDL)並降低血壓。如果擔心吃下太多垃圾食品，也可以先吃點堅果。

年假期間，另一種控制膽固醇的好方法，就是攝取大量蔬菜。不但有飽足感，還有助於減輕對其他甜食的慾望，「蔬菜富含纖維素和抗氧化劑，有助於降低膽固醇。」楊博士表示，「蔬菜卡路里含量低，可以盡情享用而不用擔心體重增加。而控制體重正是降低低密度膽固醇的有效方法。」