我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無現金時代…下載這4個App 出門不怕沒帶錢包

又一家...加密幣挖礦公司Core Scientific聲請破產保護

擔心膽固醇過高？年假期間安心吃喝4飲食關鍵

編譯俞仲慈／即時報導
新年假期逼近，各種聚餐活動陸續登場，正是一年一度享受各式美食的季節，但是高膽固醇族群，飲食需要節制，以免有礙健康。取自pexels
新年假期逼近，各種聚餐活動陸續登場，正是一年一度享受各式美食的季節，但是高膽固醇族群，飲食需要節制，以免有礙健康。取自pexels

新年假期逼近，各種聚餐活動陸續登場，正是一年一度享受各式美食的季節。但對於高膽固醇的人而言，就怕大吃大喝之後，膽固醇再次飆升，根據疾病管制局(CDC)統計顯示，全美20歲以上成人，有超過9400萬人膽固醇(超過200mg/dL)超標，若不及時治療，可能會增加罹患心血管疾病的機率，不可輕忽。

專家建議，想要開心歡度年假，關鍵就在於遵守控制膽固醇的飲食準則。

第一、限制乳酪攝取量

乳酪富含飽和脂肪，會提高膽固醇。」飲食專家麗莎·楊(Lisa Young)博士表示，「乳酪熱量很高，如果吃得太多，很容易導致體重增加。」所以像帕馬森(parmesan)、貝爾(brie)、切達(cheddar)等乾酪因為飽和脂肪含量較高，最好限制攝取。

第二、節制飲酒

沒有比在寒冬派對中，喝上一杯紅酒，更讓人感覺身心舒暢。但是，正在對抗高膽固醇的人，一定要注意節制飲酒。「太多飲料會增加血液中的膽固醇，過量的酒精也會產生不必要的卡路里。」楊博士表示「如果打算在假期聚會上喝酒，請堅持遵守，女性每晚一杯，男士兩杯的準則。」

美國心臟協會表示，沒有足夠的證據證明飲酒可以改善心臟健康，換言之，有高膽固醇的人最安全的方式就是飲酒節制或完全避免飲酒。

第三、對抗膽固醇的最佳食物之一就是堅果

根據研究，堅果被證實有助於降低膽固醇，同時可以降低LDL膽固醇以及甘油三酯、體重、身體質量指數(BMI)和血壓，其中腰果尤其能夠幫助提高「好」膽固醇(HDL)並降低血壓。如果擔心吃下太多垃圾食品，也可以先吃點堅果。

第四、多多攝取蔬菜

年假期間，另一種控制膽固醇的好方法，就是攝取大量蔬菜。不但有飽足感，還有助於減輕對其他甜食的慾望，「蔬菜富含纖維素和抗氧化劑，有助於降低膽固醇。」楊博士表示，「蔬菜卡路里含量低，可以盡情享用而不用擔心體重增加。而控制體重正是降低低密度膽固醇的有效方法。」

蔬菜 血壓 指數

上一則

要運動也要時尚 7款休閒運動鞋超吸睛

延伸閱讀

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多
每天被鬧鐘驚醒對健康有害 醫警告：響好幾次更糟

每天被鬧鐘驚醒對健康有害 醫警告：響好幾次更糟
預防肝癌 7個訣竅讓你「逆轉脂肪肝」

預防肝癌 7個訣竅讓你「逆轉脂肪肝」
醫藥／預防心臟病 留意隱形病兆 注重運動、飲食和戒菸

醫藥／預防心臟病 留意隱形病兆 注重運動、飲食和戒菸

熱門新聞

聖誕節一天天逼近，假如禮物清單還沒採購完畢，不妨考慮到好市多買齊禮品，或者趁著過節犒賞自己。Getty Images

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

2022-12-14 10:57
Chick-fil-A炸雞套餐。取自Chick-fil-A網站

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

2022-12-15 10:27
標題「Not so cat-like reflexes」，攝影師Jennifer Hadley(USA)。Comedy Wildlife Photography Awards提供

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022-12-19 10:13
Trader Joe's超市在今年冬季推出六種健康的節慶零食。取自Shutterstock

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

2022-12-16 10:27
「消費者報告」檢測市售28種黑巧克力顯示，所有都含有重金屬鉛和鎘。取自Shutterstock

聖誕節最愛送的禮物…當心 這些名牌巧克力重金屬含量超標

2022-12-19 10:51
熱水器佔家庭能源費用的15%至20%，若能節約熱水用量可以使帳單上的數字不會那麼刺眼。Getty Images

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

2022-12-19 11:12

超人氣

更多 >
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣

南加華人購房者最感興趣的前五名 竟然分布三縣
中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年