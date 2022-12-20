布置聖誕門廊 瑪莎史都華教你這麼做

聖誕節將至，五花八門的裝飾是營造假期氣氛的重點。Getty Images

聖誕節 將至，五花八門的裝飾是營造假期氣氛的重點，「生活教主」瑪莎．史都華的網站MarthaStewart.com訪問了頂尖的室內設計師，分享推薦幾個好用的門廊裝飾品。

Williams Sonoma諾貝松冷杉＆杜松預亮聖誕花環。取自Amazon網站

1. Williams Sonoma諾貝松冷杉＆杜松預亮聖誕花環

選擇預先點亮的燈飾花環免去何時點燈的煩惱，Williams Sonoma的這款聖誕花環內嵌燈光，掛在家門口顯得光彩奪目。

Williams Sonoma網站售價$109.95





Pottery Barn手工製金屬室內/室外燈籠。取自potterybarn.com

2. Pottery Barn手工製金屬室內/室外燈籠

家門前若是有長長的走道或台階，可以利用這一空間營造節慶氛圍。The Finish共同創辦人兼室內設計師斯蒂芬妮·普茲基(Stephanie Purzycki)推薦使用不同尺寸的燈籠裝飾。

Potterybarn網站售價$69





聖誕戶外地毯/24 x 51吋黑紅Buffalo Plaid格紋前廊地毯。取自Amazon網站

3. 聖誕戶外地毯/24 x 51吋黑紅Buffalo Plaid格紋前廊地毯

在門前鋪上現代風格地毯，兩旁擺上松木盆栽，門上掛著聖誕花環，呈現當代與經典交織的品味。

亞馬遜 網站售價$20.99





Grandin Road預亮圓環細枝聖誕樹。取自grandinroad.com

4. Grandin Road預亮圓環細枝聖誕樹

喜歡極簡主義美學的朋友選擇這款聖誕樹準沒錯！

Grandinroad網站售價$111









Fox Valley Traders個性化紅色推車盆栽。取自Amazon網站

5. Fox Valley Traders個性化紅色推車盆栽

個性化盆栽不僅讓前門更突出，還可在盆栽上的名牌寫上姓氏，作為送給家人的甜蜜問候。

亞馬遜網站售價$65.27







Wondershop預點亮綠化人造花盆植物。取自Target網站

6. Wondershop預點亮綠化人造花盆植物

冬天植物不容易開花，這時人造的花束正是美化環境的好幫手。

目標百貨 網站售價$30







National Tree Company預點亮人造聖誕花環。取自Amazon網站

7. National Tree Company預點亮人造聖誕花環

室內設計師史坦利(James Stanley)推薦用預亮花環裝飾門廊欄杆，用來妝點前窗也很合適。

亞馬遜網站售價$61.90







DII Outdoor100%純棉網籃編織薄毯。取自Amazon網站

8. DII Outdoor100%純棉網籃編織薄毯(室內/戶外兩用)

室內設計師辛西婭·蒙托亞(Cynthia Montoya)推薦，若門廊前有長凳或椅子，可以鋪上一層薄毯增添節慶氛圍。她建議全紅的毯子，若想更大膽，可以用紅毯搭配印有綠色聖誕樹的靠墊加強視覺趣味，並記得購買防水的商品避免發霉。

亞馬遜網站售價$18.79

Roylvan 懸掛戶外聖誕星。取自Amazon網站

9 Roylvan 懸掛戶外聖誕星

如果門廊前另有一個高的入口通道，House Sprucing的首席設計師希瑟藤川 (Heather Fujikawa) 推薦可以懸掛這款戶外聖誕星星來吸引眾人的目光。即使住在沒有下雪的地區，也能營造出冬日仙境般的氛圍。

亞馬遜網站售價$22