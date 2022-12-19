學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

熱水器佔家庭能源費用的15%至20%，若能節約熱水用量可以使帳單上的數字不會那麼刺眼。Getty Images

隨著冬天的到來，許多人可能注意到家裡的能源費用開始節節上升。根據氣象預測今年冬天的溫度將低於平均水準，加上燃料價格高漲，預計美國家庭的能源費用平均將增加17.5%。

熱水器佔家庭能源費用的15%至20%。根據能源部 的說法，若能節約熱水用量可以使帳單上的數字不那麼刺眼。

家事服務網站Angi的專家米塞提克 (Mallory Micetich) 說，最簡單的就是，縮短淋浴時間、減少洗澡次數、在把碗盤放入洗碗機前不先沖洗，長時間下來可以看出不小的改變。此外，用冷水或自來水水溫洗衣，是減少熱水使用的好方法。以下是今年冬天節約熱水和減少能源費的幾種方法。

1. 碗盤清洗

只有餐具很多時才使用洗碗機，如果只有幾個盤子，手洗一下就好。沖洗時，控制水龍頭出水量，不需要開至最大。經營水電公司的康尼札羅 (Jessie Cannizzaro) 說，他的孩子在學校也學到這個技巧，因為這是減少用水最簡單有效的方法。

2. 檢查漏水

康尼札羅說，做這件事不費吹灰之力，漏水的水龍頭會浪費水和能源。現在就檢查家中馬桶、水管、水龍頭、浴室蓮蓬頭和熱水器等管線是否有漏水情形。

3. 熱水循環系統

若熱水器離水龍頭很遠，會浪費水和能源，因為在熱水從水龍頭出來前管線需加熱一會兒。安裝帶有幫浦和計時器的熱水回水管，這個單獨的管線可以每隔一段時間，讓熱水回到熱水器重新加熱。這樣，每次打開水龍頭時，隨時都有熱水。

4. 隔絕冷空氣

將熱水器蓋上防水罩或毯子，可隔絕冷空氣，再把露出的水管和管線以絕緣材料或毯子包裹住。

5. 熱水器溫度

通常熱水器的溫度設定會比實際需要的溫度，降低熱水器設定的溫度，可以節省能源費用。但不要低於 120 華氏度，否則熱水器、管線中容易滋生有害細菌。

6. 降低流量

環境保護署（EPA）表示，低流量的水龍頭和淋浴蓮蓬頭 (貼有WaterSense節能標籤) ，可以減少30%的用水量。康尼札羅說，低流量水龍頭可以節省熱水，但前提是要以正確的方式使用它們，如果只是改以更長時間淋浴或用水，不一定會對電費帳單產生效果。

7. 熱水器舊換新

更換舊的熱水器，因為它們會隨著使用時間而降低效率。傳統式水箱熱水器的使用壽命因型號、維護和居住地而異；一般來說，如果超過12至15年，是該換新了。如要確定家中熱水器使用年限，可在側面的製造標籤上檢視日期，或上網查序列號。

康尼札羅說，舊熱水器還可能會有沉積物，這些沉積物會降低水箱的熱度，特別是如果聚集在加熱器附近。判斷的方法是，當熱水器點燃時，通常會伴隨著聽起來像爆米花爆裂的聲響。

8. 設備升級

新技術通常更有效率，將家中電器設備如洗碗機、洗衣機，升級為有能源之星認證的，可省水省電，通常一年可以節省數千加侖的水。至於熱水器，無水箱和熱幫浦的型號也可以節省能源，更換前可諮詢所在地區的水電公司。價格和維護成本會因地區和房屋的狀況而有差異。