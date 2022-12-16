發霉、細菌孳生、濾網灰塵…住宅3件事忽略易致病

廚房水槽底下、浴室洗臉槽下的櫥櫃，都可能發霉，家中若有人過敏或氣喘症狀加劇，可能就是黴菌作祟。取自pexel

發霉 (mold)、累積細菌 (germs)、空氣過濾網經久不換，這三件住宅小事，一般人很容易忽略，卻可能導致過敏 、氣喘等，專家建議多加留意，因為處理一點都不難，不處理的代價卻是全家人的健康。

譬如，冷暖氣爐的空氣過濾網久未清洗或更換，會降低屋內的空氣品質，居家服務公司「好鄰里（Neighborly）執行長畢德維爾（Mike Bidwell）說，過濾網累積太多塵埃，會影響室內通風，特別在呼吸道病毒流行季節，可能引發過敏症狀；春暖花開之際，也可能累積太多花粉或黴菌，傳到各個角落。

解決這問題很簡單：每三個月換新或清洗（金屬過濾網)，有養寵物或體質過敏的人，最好每兩個月就更新/清洗一次。

發霉不是戶外濕暗的角落才會，浴室地板和浴缸交界處、正前方開啟的洗衣機裡面、廚房水槽底下、浴室洗臉槽下的櫥櫃，都可能發黴，聖路易華盛頓大學醫學 院副教授史貝克（ Andrej Spec）說，家裡只要有人過敏或氣喘症狀加劇，可能就是黴菌在作祟。

解決也不難：在這些可疑角落表面上噴漂白水，過一兩小時後，戴上手套和護目鏡擦乾淨。畢德維爾建議一加侖水用6-8盎司洗潔粉稀釋。夾板、絕緣體若已發霉，他建議丟掉。木板發霉不宜用漂白水，改用醋。這清潔工作，若自己做不來，就花錢請專業人員代勞。

細菌病毒無孔不入，流感 季節宜注意門把、燈的開關、手把、電腦鍵盤、馬桶座、電視遙控器等的消毒，畢德維爾提醒，不是灑灑酒精隨便擦擦就了事，要花幾分鐘「擦個乾淨」才有效。

小孩上學最容易帶回病毒，因此廚房、浴室等細菌最容易累積的地方，也更要注意消毒。

畢德維爾說，家裡各處走走，檢查一下空氣濾網多久沒換了？哪些角落或東西上面可能有黴菌或細菌？有問題，隨時解決，保障家人健康並非難事，何樂不為？