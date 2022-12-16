我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天冷就是嘴饞 Trader Joe's冬季限定6種零食、沾醬

致詞嘲諷「亞洲語言」 普渡西北大學校長道歉

發霉、細菌孳生、濾網灰塵…住宅3件事忽略易致病

記者張聲肇 / 即時報導
廚房水槽底下、浴室洗臉槽下的櫥櫃，都可能發霉，家中若有人過敏或氣喘症狀加劇，可能就是黴菌作祟。取自pexel
廚房水槽底下、浴室洗臉槽下的櫥櫃，都可能發霉，家中若有人過敏或氣喘症狀加劇，可能就是黴菌作祟。取自pexel

發霉 (mold)、累積細菌 (germs)、空氣過濾網經久不換，這三件住宅小事，一般人很容易忽略，卻可能導致過敏、氣喘等，專家建議多加留意，因為處理一點都不難，不處理的代價卻是全家人的健康。

譬如，冷暖氣爐的空氣過濾網久未清洗或更換，會降低屋內的空氣品質，居家服務公司「好鄰里（Neighborly）執行長畢德維爾（Mike Bidwell）說，過濾網累積太多塵埃，會影響室內通風，特別在呼吸道病毒流行季節，可能引發過敏症狀；春暖花開之際，也可能累積太多花粉或黴菌，傳到各個角落。

解決這問題很簡單：每三個月換新或清洗（金屬過濾網)，有養寵物或體質過敏的人，最好每兩個月就更新/清洗一次。

發霉不是戶外濕暗的角落才會，浴室地板和浴缸交界處、正前方開啟的洗衣機裡面、廚房水槽底下、浴室洗臉槽下的櫥櫃，都可能發黴，聖路易華盛頓大學醫學院副教授史貝克（ Andrej Spec）說，家裡只要有人過敏或氣喘症狀加劇，可能就是黴菌在作祟。

解決也不難：在這些可疑角落表面上噴漂白水，過一兩小時後，戴上手套和護目鏡擦乾淨。畢德維爾建議一加侖水用6-8盎司洗潔粉稀釋。夾板、絕緣體若已發霉，他建議丟掉。木板發霉不宜用漂白水，改用醋。這清潔工作，若自己做不來，就花錢請專業人員代勞。

細菌病毒無孔不入，流感季節宜注意門把、燈的開關、手把、電腦鍵盤、馬桶座、電視遙控器等的消毒，畢德維爾提醒，不是灑灑酒精隨便擦擦就了事，要花幾分鐘「擦個乾淨」才有效。

小孩上學最容易帶回病毒，因此廚房、浴室等細菌最容易累積的地方，也更要注意消毒。

畢德維爾說，家裡各處走走，檢查一下空氣濾網多久沒換了？哪些角落或東西上面可能有黴菌或細菌？有問題，隨時解決，保障家人健康並非難事，何樂不為？

過敏 醫學 流感

上一則

天冷就是嘴饞 Trader Joe's冬季限定6種零食、沾醬

下一則

熱騰騰燉菜 冬日餐桌上不可少的暖胃佳餚

延伸閱讀

新冠癒後易染黴菌 精準醫療對症下藥

新冠癒後易染黴菌 精準醫療對症下藥
福特前總裁助手河濱物業 350萬掛牌上市

福特前總裁助手河濱物業 350萬掛牌上市
吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難
隱瞞黴菌汙染藥物致2012年爆發腦膜炎 藥房東主判刑1年

隱瞞黴菌汙染藥物致2012年爆發腦膜炎 藥房東主判刑1年

熱門新聞

聖誕節一天天逼近，假如禮物清單還沒採購完畢，不妨考慮到好市多買齊禮品，或者趁著過節犒賞自己。Getty Images

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

2022-12-14 10:57
Chick-fil-A炸雞套餐。取自Chick-fil-A網站

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

2022-12-15 10:27
以關鍵營養素為核心的均衡飲食，是促進骨骼和關節健康的第一步。取自pexels

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

2022-12-09 10:46
吃某些食物、喝某些飲料會以各種方式影響口腔和牙齒。取自Shutterstock

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

2022-12-13 10:56
退休生活要如何「經營」才能讓金錢不致匱乏？首先是善訂申領社安金的策略。取自Shutterstock

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

2022-12-09 10:50
有益腦部健康的食物，早餐就要多吃，奠定整天精力充沛、工作高效率的基礎。取自Shutterstock

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

2022-12-12 10:57

超人氣

更多 >
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
零售嚴重衰退 道指跌763點

零售嚴重衰退 道指跌763點
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜
美確診激增 免費居家檢測重啟 1家可寄4份

美確診激增 免費居家檢測重啟 1家可寄4份