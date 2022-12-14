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喉嚨不舒服時 這6種食物最好少碰

記者張聲肇 / 即時報導
冬天到了，不少人會喉嚨不舒服，甚至吞口水都痛，這可能是感冒的前兆。Getty Images
冬天到了，不少人會喉嚨不舒服，甚至吞口水都痛，這可能是感冒的前兆。Getty Images

冬天到了，不少人會喉嚨不舒服，甚至吞口水都痛，可能是感冒的前兆，專家奉勸，此時有 6種食物最好避免，以免情況轉壞。

第一種，燥熱的零食，如洋芋片、脆餅乾（pretzel），碎片吞下去可能刺傷喉嚨，讓喉嚨更加不舒服，若非要享用不可，可以沾熱茶先軟化一下，較不易惡化喉嚨問題。

第二，柑橘類，檸檬、萊姆等，雖然富含維他命C，酸度太高卻容易傷到喉嚨，包括果汁、冰棒、飲料都宜暫時避開，若要吸收其維他命C，可滴到溫水裡加蜂蜜，或改吃馬鈴薯泥、炒青椒之類，不傷喉嚨的食物。

第三，酸性食物如番茄醬，會讓你的喉嚨又癢又痛的話，還是暫時不要碰，喉嚨好些的時候，再恢復享用，而且放在比薩裡頭，比較健康。

第四，辣椒，不論主拾或沾醬，對已發炎的喉嚨，有更加刺激作用，最好也暫時忍耐一下，喉嚨恢復正常了再恢復「嗜辣」癖好。

第五，硬的生菜，如胡蘿蔔、芹菜，硬塊碰到喉嚨敏感疼痛部位，讓你更不舒服，不如暫時改吃煮熟的或打碎的菜餚；喉嚨稍微不痛，想吃這些生菜，可沾著豆泥（hummus）或沙拉醬吃。

第六，沾麵粉油炸的食物，如炸雞塊、馬鈴薯、洋蔥圈，粗糙的表皮可能讓你喉嚨更覺疼痛，不但喉嚨痛時不宜，病好了也最好少吃，因為油炸食物不算是「健康」食物。

總之，喉嚨不舒服的時候，避開這些不利喉嚨的食物，改吃更有益健康的，不會吃虧。那些對喉嚨痛有益呢？「吃這個不吃那個」網站引述營養師，建議如下四種，但第四種請慎重考慮：一、麥片（粥），營養、抗發炎。二、優格，柔軟易吞又營養。三、雞湯，感冒喉嚨痛的最佳飲食，又能補充水分。四、冰棒。

網站引述「今日醫學新聞」說，冰棒的降溫和刺激melastatin 8冷感受器作用，有助減緩疼痛，但如果是著涼引起的喉嚨痛，恐怕會冷上加冷，宜慎判「病因」。

醫學

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